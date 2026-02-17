İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini geçen yıl da korudu

EUROCONTROL ağı bölgesinde 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artışla 11,1 milyon uçuşun yapıldığı bilgisini veren Uraloğlu, en yüksek günlük trafiğin 18 Temmuz 2025'te gerçekleştiğini söyledi. Uraloğlu, söz konusu tarihte 37 bin 34 uçuş yapıldığını bildirdi.