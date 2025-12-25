İstanbul Havalimanı terminal kapasitesini arttıracak: Hedef 90 milyon yolcu

İstanbul Havalimanı 120 milyon yolcu kapasitesine çıkartılacak
İstanbul Havalimanı’nda ikinci faz yatırımları hız kesmeden sürüyor. Havalimanı işletmecisi İGA’nın CEO’su Selahattin Bilgen, yapımı devam eden 4’üncü ana pistin 2026 yılının Ağustos ayında tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Bilgen, yolcu talebindeki artışa paralel olarak terminal kapasitesini de büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, “2026’da 90 milyon yolcu hedefine ulaştıktan sonra terminal kapasitesini 120 milyona çıkaracak çalışmalara başlayacağız” dedi.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Selahattin Bilgen havalimanın 2025 yılı rakamları hem de 2026 yılı hedeflerini açıkladı. Havalimanında görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Bilgen, 2025 yılında İstanbul Havalimanı 84 milyon yolcu hedefine ulaştıklarını ifade etti. Bilgen daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2025 yılında Avrupa’nın zirvesinde yer aldık
2025 yılı zaman zaman bölgesel siyasi istikrarsızların yol açtığı etkiler yaşandığını ama bunun kendilerini etkilemediğini ifade eden Bilgen,
“Genel olarak İstanbul ve Türkiye’nin havacılıkta hedeflediği noktalara yürüdüğü bir yıl olarak geçti. İstanbul Havalimanı özelinde başarılı bir yıl geçirdik. Yıla başlarken koyduğumuz hedefleri başarmış olarak yılı kapatıyoruz. Örneğin geçen yılın başında yolcu hedefi olarak 84 milyon yolcu olarak belirlemiştik. Yeni havayollarını İstanbul’a getirmeyi planladığımızı söylemiştik. 240 KW’lık güneş santralimizi devreye alarak dünyada kendi elektriğini tamamını yenilenebilir kaynaklardan üreten ilk büyük havalimanı olmayı hedefledik. Yine üçlü paralele operasyona geçiş Avrupa’da ilk olacak bir uygulamaydı buda bizim önemli kilometre taşlarından biriydi. Bütün bu hedeflerimizi gerçekleştirmenin rahatlığı var. Önümüzdeki yılda da büyük hedeflerin peşinden koşacağımız iddialı bir yıla girerek 2025 yılını bitiriyoruz. Aynı zamanda 2025 yılı İstanbul Havalimanı için dünyanın bağlantı gücü en yüksek havalimanı olma konumunu elde ettiği bir yıl oldu. ACI Uluslararası Havalimanları konseyinin yayınladığı rapora göre İstanbul Havalimanı hem Avrupa’da hem de Dünyada bağlantı gücü en yüksek olma konumuna erişti. Bağlantı gücünün yüksek olmasıyla ülkedeki ekonomik büyüme arasında bir ilişki var. Bu anlamda da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz”
dedi.
2026 yılında hedef 90 milyon yolcu
Havalimanının 2026 yılı hedeflerini de açıklayan Bilgen konuşmasında,
“Önümüzdeki yıl 90 milyona yaklaşan bir yolcuyu havalimanımızda ağırlamayı hedefliyoruz. Yeni havayollarını İstanbul’a kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün itibariyle 116 havayolu şirketi İstanbul Havalimanı’nda hizmet veriyor. Önümüzdeki yıl için havalimanından uçuş gerçekleştirecek havayolu şirketi sayısı az. Bizde mevcut havayollarının frekans artışı yapması için görüşmelerde bulunacağız. Dolayısıyla biraz daha derinleşmenin arttığı yeni destinasyonların eklendiği bir yıl gibi görüyoruz”
diye konuştu.
Kargo taşımacılığında Avrupa liderliği
2025 yılında kargo anlamında önemli bir rol oynadıklarını ifade eden CEO Bilgen,
“Biliyorsunuz İstanbul Havalimanı uzun süredir yolcu hareketinde günlük uçuş sayısı olarak Avrupa’nın zirvesinde yer alıyor. Kargoda da 2025 yılı 2 milyon tonu geçerek Avrupa’nın birinci sırasına yükseldiğimiz bir yıl oldu. Daha önce Frankfurt’un önceliğindeydi kargo hacmi ama 2025 yılında bu liderliği İstanbul’a getirmiş olduk. 2026 ve sonraki dönemde kargo anlamında dünya seviyesine tırmanmayı hedefliyoruz”
ifadelerini kullandı.
‘Çalışmalar önümüzdeki iki yıl devam edecek’
İstanbul Havalimanı’nda 2’nci FAZ yatırımlarının 2025 yılında da devam ettiğinin altını çizen Bilgen konuşmasında şunları söyledi:
“2’nci FAZ yatırımları kapsamında devam eden bir pist yatırımımız var. 4’ncü ana pist önümüzdeki yılın Ağustos ayı sonunda bitirilmesi planlanıyor. Bu anlamda belirlenen takvimde çalışmalar sürüyor. Terminal kapasitesinin 120 milyona çıkartılması gibi. Teknik olarak zaten içinde bulunduğumuz terminal 120 milyon yolcu kapasitesine göre dizayn edilmiş durumda. Ancak terminal içerisinde yapacağımız bazı küçük değişikliklerle gene en üst hizmet seviyesinde kalarak 120 milyon kapasiteye göre bir düzenlemeye ihtiyaç olacak. Bu çalışma büyük ihtimal önümüzdeki yıldan sonra çalışmalar başlayacak. 90 milyon yolcuya ulaştığımızda burayı hemen 120 milyon yolcuya göre ayarlayacağız. FAZ 2 çalışmaları önümüzdeki iki yıl devam edecek."
Kişiselleştirilmiş hizmet anlayışıyla işletilecek
Havalimanında yapımı devam eden CVIP terminali ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Selahattin Bilgen,
“Genel Havacılık Terminali’nin inşa kısmı nerdeyse tamamlandı. Biz orayı CVIP olarak adlandırıyoruz. Temel anlamda yolcuların doğrudan uçağa erişimi noktasında olabileceği çok farklı hizmet standartında hizmet alabileceği hem yeme içme anlamında hem alışveriş anlamında özel bir deneyim sunulacak. Kişiye özel hizmetlerin ön plana çıktığı bir terminal olacak. Devreye aldıktan sonra gözlemlemek daha doğru olacak. Burada hem havayolları anlaşmaları hem de bireysel taleplerle buradaki hizmeti sunacağız”
diyerek sözlerini tamamladı.
