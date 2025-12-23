Yeni Şafak
İstanbul Havalimanı aralık ayında da Avrupa'nın zirvesinde

17:3523/12/2025, Salı
DHA
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 8-14 Aralık dönemine ilişkin hava trafik istatistiklerine göre İstanbul Havalimanı 1444 uçuşla Londra Heathrow ve Paris Charles De Gaulle Havalimanlarını geride bırakarak Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL'ün 18 Aralık’ta yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nda yer alan 8-14 Aralık dönemi hava trafik istatistikleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi sitesinden yayımlandı. İstatistiklere göre, Türkiye, havalimanlarına iniş ve kalkış trafiklerinde günlük ortalama 2 bin 756 uçuş ile Avrupa’da en çok uçuş gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında 6’ncı sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye’deki uçuş sayıları bir önceki haftaya göre yüzde 2, 2024 yılına göre yüzde 8 ve 2019 yılına göre yüzde 29 oranında arttığı belirtildi. Söz konusu dönemde Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren 10 Havayolu İşletmesi arasında Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama 1508 uçuş ile 3’ncü sırada yer aldı. Aynı dönemde Pegasus Havayolları günlük ortalama 582 uçuş ile Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren ilk 10 havayolu arasında yer aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı da ilk 10'da yer aldı

2025 Yılı 8-14 Aralık döneminde, Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasında sıralamasında İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1444 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı, 2024 yılına göre yüzde 6, 2019 yılına göre ise yüzde 32 oranında artış gösterdi. Sabiha Gökçen Havalimanı, günlük ortalama 751 uçuş ile 10’ncu sırada yer aldı.




