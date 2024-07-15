İstanbul Havalimanı zirvede

AK Parti’nin Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Erzurum’a hızlı tren müjdesi verdi. Uraloğlu, “İlk etapta biz Sivas’tan Kars’a kadar olan mevcut demiryolu hattımızı rehabilite ediyoruz ve buradaki kapasiteyi artırıyoruz. Hızlı tren ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onu da çok uzatmadan yapım çalışmalarını ve ihalesini yapıp başlayacağız” ifadelerini kullandı.