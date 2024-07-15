İstanbul Havalimanı zirvede

Ülkelerin önemli gelir kaynaklarından olan havalimanları, Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) yüzde 0,5 ilâ 1 oranlarında katkı sağlıyor. Bu vizyon doğrultusunda inşa edilen İstanbul Havalimanı, hizmete girdikten sonra dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline geldi. Yolcu miktarından günlük uçuş sayısına kadar birçok kalemde Avrupa’nın zirvesinde bulunan İstanbul Havalimanı, yıl sonunda 110 havayolu şirketine ulaşarak, 109 şirketle zirvede yer alan Frankfurt Havalimanı'nın önünde ilk sıraya yükselecek.
EN YOĞUN YOLCU TRAFİĞİ İSTANBUL’DA
Bu yıl 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde ACI Europe tarafından ‘Avrupa'nın En İyi Havalimanı’ seçilen İstanbul Havalimanı, birincilik ödülünü Roma Fiumicino Havalimanı ile paylaştı. 2023 verilerine göre, İstanbul Havalimanı 64 milyon yolcu ile en yoğun trafiğe sahipken, Frankfurt Havalimanı 48 milyon ve Roma Fiumicino Havalimanı 44 milyon yolcu ağırladı.
TERMİNAL BÜYÜKLÜĞÜNDE RAKİPLERİNİ SOLLADI
İstanbul Havalimanı, pist sayısı bakımından da rakiplerinin önüne geçiyor; 6 pistten 4'ü aktif olarak kullanılıyor. Frankfurt ve Roma Fiumicino Havalimanları ise 4'er piste sahip. İstanbul Havalimanı, 1,4 milyon metrekarelik devasa terminal binasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Frankfurt Havalimanı 230 bin metrekare, Roma Fiumicino Havalimanı ise 300 bin metrekarelik terminal alanına sahip.