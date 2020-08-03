İstanbul Havalimanı cazip hale geldi: Sosyal mesafeye uyulması yolcular için tercih nedeni oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından başlatılan normalleşme süreciyle hareketlenen hava trafiğinde sosyal mesafenin sağlanabildiği, operasyonun daha kolay yapılabildiği İstanbul Havalimanıgibi dünyanın büyük havacılık merkezleri giderek önem kazanıyor. Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılıkta, yeni normal döneme uyum sağlamak için küresel çapta sıkı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Dünyada ilgili havacılık otoriteleri ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pandemi süresince havalimanlarının uyması gereken kuralların hayata geçirilmesi için sıkı denetimler yapılıyor. Yeni normal dönemde terminallerin her alanında en az bir metre sosyal mesafe kuralının zorunlu olmasının ardından güvenlik noktaları, check-in, pasaport kontrol noktaları ve yeme-içme alanlarında operasyonun aksamadan sürdürülmesi daha da önemli hale geldi.

YAPILIRKEN ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Yapım aşamasında büyüklüğü sıkça gündeme gelen İstanbul Havalimanı, geniş terminalleri ve gümrüklü alanları, bağımsız pistleri, apronu, otopark, yeme-içme ve sosyal donatı alanlarıyla bu süreçte küresel havacılıkta büyük önem kazandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın nisan ayından itibaren tarifeli uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı, 2018'de 68 milyon 346 bin 784 yolcuyu ağırladı. Terminal açısından dünyanın en büyüğü unvanına sahip havalimanını, tam kapasite hizmet verdiği geçen yılın nisan-aralık döneminde iç hatta 12 milyon 380 bin 708, dış hatta 39 milyon 310 bin 440 olmak üzere toplam 51 milyon 691 bin 148 yolcu kullandı.

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OYNAT 01,08 İstanbul Havalimanı'na özel açılış Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mega projelerinden olan İstanbul'un yeni havalimanı İstanbul Havalimanı düzenlenen törenle açıldı. Açılışta, alışıla gelmişin aksine kurdele kesimi yerine uçaklardaki gaz kolu, Erdoğan ve misafirler tarafından itildi. Sahnenin arkasındaki ekran da görüntüdeki uçakla birlikte havalandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:35 İstanbul Havalimanı 3'üncü pisti açıldı: 3 pistte de yer alan uçakların iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi İstanbul Havalimanı'nın 3. pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. 1., 2. ve 3. pistte yer alan TK1453, TK1923 ve TK2023 uçakların pilotlarına uçuş iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. O tarihi anlar böyle kaydedildi.

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GENİŞ HAVALİMANI DAHA UYGUN

MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arda İnceoğlu, koronavirüs nedeniyle havalimanları başta olmak üzere birçok mekanda düzenlemeler yapıldığını ve çeşitli önlemler alındığını söyledi. Sosyal mesafeye uyulma ve maske kullanımının her mekanda önemli olduğunun anlaşıldığını belirten İnceoğlu, "Havalimanında operasyonların kademeli olarak başlatılmasının ardından önlemler sırayla hayata geçiriliyor. Havacılık sektörünü ele alırsak, büyük bir havalimanında sosyal mesafe önlemleri alarak, normal bir operasyonu sürdürmek daha kolay ve mümkün olacaktır" dedi.

SOSYAL MESAFE OLMADAN OLMAZ

Havacılık uzmanı Muhammed Yılmaz ise küresel salgınla birlikte sağlık risklerinin yönetilmesi ve sosyal mesafeye olan ihtiyacın karşılanmasının önem kazandığını söyledi. Yılmaz, uçuşlara talep arttıkça sosyal mesafeyi korumanın giderek zorlaşacağını, havalimanı işletmecilerinin Kovid-19 için bilinçli risk değerlendirmeleri yapmasının kaçınılmaz olduğunu kaydederek, “İstanbul Havalimanı gibi geniş yüzölçümlü, yolcuların sosyal mesafesini koruyabilmenin nispeten daha kolay olduğu havalimanlarında pandemi tedbirleri konusunda işler biraz daha kolay olacaktır” diye konuştu.