İstanbul Havalimanı 3. pistini açıyor: Türkiye Almanya'yı geçti sıra İngiltere'de



Bakan Karaismailoğlu açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılacağını belirtirken,

“Rüya projelerimiz Cumhurbaşkanımızın desteği ile bir bir hizmete girdi, şimdi o rüya projeleri daha da ileri noktaya taşıyoruz” ifadelerini kullandı.





Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla planlaması yapılan üçüncü pistin yapım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Söz konusu pistin 14 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacağını açıklayan Karaismailoğlu,

“Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda havalimanımız, küresel bir HUB haline geldi. Artık üçüncü pist ile eş zamanlı iniş kalkış uygulaması da İstanbul Havalimanı’nda başlayacak.” ifadelerini kullandı.

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Paralel operasyon yapabilen Avrupa’nın ikinci Havalimanı

Bakan Karaismailoğlu, ’üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış’ uygulamasının dünyada sayılı havalimanında olduğunu vurgulayarak, üçüncü pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı’nın da “Üçlü paralel pist operasyonu” yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını söyledi.

Karaismailoğlu 14 Haziran itibariyle İstanbul Havalimanı’nın 3 bağımsız pist ve 5 adet operasyonel piste sahip olacağını vurgulayarak, “Bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı olacak” değerlendirmesinde bulundu.





DHA Havalimanı yeni bağımsız pistine kavuşuyor.

Bakan Karaismailoğlu, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Üçüncü pistin de hizmete girmesiyle saatlik iniş kapasitesi yüzde 50’nin üzerinde artış yaşayacak. Uçakların taksi süresi de yarıya inecek. Yani uçaklar artık beklemeden kalkacak.”

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İstanbul Havalimanı ülkemizi havacılıkta zirveye taşıyacak

Karaismailoğlu, uçuş emniyeti ilkesinden taviz verilmeden, maksimum kapasiteyle, etkin hava trafik akışı sağlanması ve taksi sürelerinin kısaltılması için gerekli hava sahası tasarım çalışmalarının da tamamen milli imkanlar kullanılarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığının altını çizdi.

FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran’dan itibaren kaldırılacağını açıklamasının ardından, havalimanlarında tüm hazırlıklar tamamlandı. İstanbul Havalimanı yetkilileri de yolcuların herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmaması için tüm önlemleri aldı. Terminale ilk girişte termal kameralarla vücut sıcaklığı ölçümleri yapılacak yolcuların vücut ısıları akıllı kasklar aracılığıyla da kontrol edilecek. Havalimanı işletmecisi İGA’nın belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulamasından sorumlu olacak ’İGA Hijyen Ekibi’ tarafından kullanılacak akıllı kasklar habersiz ve temassız olarak hem tek kişinin hem de aynı anda çok sayıda kişinin sıcaklık ölçümünü yapıp, sıcaklık eşik değerini aşan kişileri tespit edecek Tespit edilen bu kişiler daha sonra sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Üzerinde iki adet kamera bulunan kasklar aynı zamanda plaka tanıma, yüz tanıma, cep telefonu tarafından üretilen kişiye özel QR kod ile kişinin sıcaklık ölçümünü de eşleştirme özelliğine sahip. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şu anda Dubai ve Roma havalimanlarında kullanılan kask tarifeli seferlerin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’nda da kullanılmaya başlanmış olacak Yolcu bavulları ultraviyole ışıklarla temizlenecek Sadece yolcuların değil yolcu bagajların temizliğini de düşünen İGA yetkilileri, yolcuların bagajlarını temizlemek için giriş kapılarına yeni cihazlar yerleştiriyor. Havalimanı giriş kapılarında bulunan x-ray cihazlarının önüne koyulan yeni cihazlar ultraviyole ışıklarla yolcu bagajlarını temizleyecek. Ayrıca x-ray cihazlarının önüne güvenli mesafe sensörleri yerleştirdi. Güvenlikten sırası bekleyen yolcuların güvenli mesafede durması için takılan sensörler, güvenli mesafeyi ihlal eden yolcu olursa sinyal veriyor. Ayrıca korona virüs önlemleri kapsamında tüm havalimanlarına yolcu karşılama ve uğurlamaya gelen hiç kimse terminal içerisine alınmayacak. İstanbul Havalimanı uçuşlara hazır Haziran ayında yolcularına kapılarını açacak olan İstanbul Havalimanı'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Yolcuların terminale girişinden uçağa binmesine kadar tüm önlemleri alan İGA yetkilileri, havalimanın birçok noktasına hijyen kiti ve bilgilendirme panoları yerleştirdi. BiP'te paylaş

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Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada havayolu trafiği ve hacimlerinin düşüş yaşadığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm dünyada salgın nedeniyle havayolu trafiği durma noktasına geldi. Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülke olarak doğru zamanda gerekli tedbirleri aldık ve çalışmalarımızı özveri ile sürdürdük. Salgına karşı tüm izolasyon tedbirlerini alarak yolumuza devam ettik. Yaşadığımız deneyimler, köklü geçmişimiz bizim küresel salgına karşı verdiğimiz mücadelenin dünya ülkeleri arasında ön plana çıkmasını sağladı. Başarısı, kabiliyeti ve en zor zamanlarda 83 milyon ‘tek yürek’ olan Türkiye farkını bir kez daha gözler önüne serdi.





FOTOĞRAF 60 Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması ve büyük taşınmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı 6 Nisan saat 10.00 itibariyle yolculara kapılarını açtı. Büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine pek çok alanda dünyaya örnek olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılmasıyla tam kapasiteyle çalışmaya başladı. İstanbul Havalimanı'na yapım ve devlete ödenecek kiralar dahil toplam 35 milyar avroluk yatırım gerçekleştirildi. Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazı, tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Havalimanının inşaatı aşamasında, dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin görev aldığı havalimanında, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma yürütüldü. Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen İstanbul Havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak. İstanbul'un kültürel ve mimari birikimini odak noktasına koyan yeni havalimanının master plan çalışmaları için oluşturulan dizayn ekipleri içinde, alanlarında uzman yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis çalışıyor. Daha açılmadan birçok alanda ödül alan havalimanının, veri merkezindeki elektrik sistemleri 2N, soğutma sistemleri N 1 yedekli yapıyla dizayn edildi ve Uptime Institute'den Design (Tasarım) sertifikası aldı. Proje ilk ödülüne, hava trafik kontrol kulesi ve teknik binasıyla Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezinden 2015'te düzenlenen yarışmada layık görüldü. Pininfarina ve AECOM imzasını taşıyan, Türk-İslam kültürünün ve İstanbul'un kültürel mirasının önemli motiflerinden laleden ilham alınarak yapılan tasarım ödüle hak kazandı. İngiliz Scott Brownrigg firmasının öncülüğünde Grimshaw, Nordic, Haptic, Fonksiyon ve TAMKiklop'un desteğiyle tasarlanan İstanbul Havalimanı terminal binasına, dünya çapında mimar ve tasarımcıları bir araya getiren Dünya Mimarlık Festivali'nde Gelecek Projeler-Altyapı kategorisinde tasarım ödülü verildi. Havalimanının ana terminal binası, 1 milyon 300 bin metrekareyle tek çatı altında dünyanın en büyüğü unvanını alacak Ayrıca içindeki yapı ve kültür tamamen Türk mimarisini andırıyor. Çatısı Mimar Sinan'ın eserlerinden esinlenilerek yapıldı. Terminal binasında İstanbul'un Boğaziçi görüntüsünün verileceği duty-free alanı planlandı. İstanbul Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için bir kolu Gayrettepe, bir kolu da Halkalı tarafına uzanan metro bağlantı çalışmaları devam ediyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesiminin öncelikli olarak hizmete alınması hedefleniyor. Havalimanında iletişim noktasında Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell iş birliğiyle ortak altyapı kuruldu. Böylece yeni havalimanında cep telefonu ve siber altyapının ortak kullanımı sağlandı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan bilişim teknolojileri sisteminin altyapı ve yazılım hizmetlerini sağlamak üzere İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından İGA Bilişim şirketi kuruldu. İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanıyor. Teknoloji üssü olarak planlanan ve dünyanın en akıllı havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin teknolojik kalkınma sürecine de katkı sağlayacak. Güvenliğin üst düzeyde düşünüldüğü havalimanına yer radarları yerleştirildi. Türkiye'de ilk kez bir havalimanına konulan radarlarla hareketlilik 2,5 kilometreden itibaren tespit edilebiliyor. Havalimanında 60 metrede bir sabit, 360 metrede bir PTZ, 720 metrede bir termal kameralar ve fiber optik sensörlerle hareketin kaynağının hızla bulunması, iki farklı istasyondaki güvenlik güçleriyle de anında müdahale edilebilmesi planlanıyor. Terminal ve otoparklardaki 9 bin akıllı kameraya kusurlu görülen 8 hareket tanımlandı. Bu hareketlerden birini yapanlar anında belirlenecek. Plaka tanıma sistemlerinin de bulunduğu havalimanına, yüz tanıma için altyapı kuruldu. . . . Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapanması sonrasında, İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt içi uçuş Ankara'ya yapıldı. Taşınma işlemlerinin büyük kısmının tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışı uçuş işlemleri devam ederken, yurt içi check-in işlemlere de başlandı. Türk Hava Yolları'nın (THY) ilk 'IST' kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli yurt içi seferini saat 14.00'de Ankara'ya gerçekleştirdi. İç Hatlara gelen Ankara yolcuları, İGA çalışanları ve Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından karşılandı. Büyük Göç olarak adlandırılan tarihi taşınmanın sonuna gelinirken, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı ve yurt içi uçuşlar başladı. Atatürk Havalimanı için ISL olarak kullanılan kod, İstanbul Havalimanı için IST olarak kullanılacak. Büyük Göç olarak adlandırılan tarihi taşınmanın sonuna gelinirken, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı ve yurt içi uçuşlar başladı. İstanbul Havalimanı terminal binasında yolculara yardımcı ekipler görev yapıyor. . . . . . . . . Taşınma işlemlerinin tamamlandığı İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi. . . . . . . . . . Kare kare İstanbul Havalimanı Büyük taşınmanın ardından yolcuların yeni adresi İstanbul Havalimanı oldu. Taşınma işlemi tamamlanan İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli ilk uçak Ankara'ya kalktı. Atatürk Havalimanı'ndan yapılan uçuşların sona ermesinin ardından faaliyete geçen İstanbul'un yeni havalimanında operasyonların planlandığı şekilde gerçekleştiği açıklandı. Taşınma sürecinden ilk uçuşa kadar İstanbul Havalimanı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak bu zorlu süreçte dur durak bilmeden çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Tüm ulaşım modlarımızda hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz her bir yatırım büyük ve güçlü Türkiye için atılacak emin adımlardan biri olacak. Salgın sonrasında her anlamda daha güçlü, daha büyük Türkiye olarak vatandaşımıza hizmet vereceğiz. Rüya projelerimiz Cumhurbaşkanımızın desteği ile bir bir hizmete girdi, şimdi o rüya projeleri daha da ileri noktaya taşıyoruz. Bu kapsamda tüm dünyanın gıpta ile baktığı İstanbul Havalimanımız da havacılık sektöründe yerini alarak ve ülkemizi zirveye taşıyacak.”

FOTOĞRAF 7 Koronavirüs salgının ilk gününden itibaren yoğun bir çalışma içerisine olan İstanbul Havalimanı salgında normalleşme sürecine hazır hale gelmek için çalışmalarını sürdürüyor. Terminal alanındaki zemin kaplama, cilalama ve derz kontrollerinin yanı sıra, yüksek asma tavanlarda temizlik ve boya işleri de devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamada çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bakım çalışmalarının yanı sıra İstanbul Havalimanı terminalindeki yolculuk deneyimini daha yukarıya taşımak adına yolcuların ve çalışanların konforu için yeni alanlar da ekleniyor. İlave ıslak hacimler, çocuk oyun alanları, peyzaj alanları ve ofisler oluşturulurken, engelli misafirlere ait alanlarda ise düzenlemeler yapılıyor. İstanbul Havalimanı’nda görev yapan personel için yemekhaneler, sürece yönelik yenilenerek, koronavirüs sonrası personel geçişleri için gerekli düzenlemeler de hayata geçiriliyor. Yaz aylarında İstanbul Havalimanı’ndaki ısıtma ve soğutma sistemlerinin sorunsuz çalışması amacıyla soğutma gruplarının, sirkülasyon pompalarının, kazanların, brülörlerin sistemlerdeki filtrelerin, hava ve tortu ayırıcılar ve kimyasal dozaj sistemlerinin, klima santrallerinin planlı bakım, kontrol ve değişimleri de ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Elektrik-elektronik sistemlerin bakımları aralıksız devam ederken, orta büyüklükteki şehirlerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olan ve 724 kesintisiz çalışan sistemleri besleyen trafoların, jeneratörlerin, UPS cihazlarının, elektrik panolarının, aydınlatma armatürlerinin kontrol ve bakımlarının da tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Yapımı devam eden ve Haziran ayında faaliyete geçmesi planlanan 3’ncü pist çalışmaları ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı Terminali’nin doğusunda yer alan 3. pistin hazırlıkları sürerken, yolcu körüklerinin, 400 Hz uçak enerji sistemlerinin ve uçak ön iklimlendirme sistemlerinin bakımları ile seyrüsefer sistemlerin yakın zamanda açılacak. Üçüncü piste tesis edilen sistemler ile entegrasyon çalışmaları da ekipler tarafından sürdürülüyor. Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bant sistemlerinde aylık koruyucu bakımları titizlikle yapılıyor denildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı’nda yapılan çalışmalarda havalimanı bünyesindeki tüm havalandırma kanallarında filtre ve kanal temizlikleri, filtre dezenfeksiyonu yapılarak, temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı arttırıldı. Check-in bankoları, pasaport kontrol bölgeleri, oturma grupları, asansörler, yemekhane, bankamatikler, tüm yeme içme alanları, alışveriş alanlarında ise sosyal mesafenin korunmasına yönelik ilgili çalışmalar yapılıyor. Havalimanında yürütülen bakım-onarım faaliyetlerini değerlendiren İGA Havalimanı İşletmesi Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, İstanbul Havalimanı’na dönüş için artık kısa bir zaman kaldığını ve gün saydıklarını ifade ederek şunları söyledi: Yürütülen bu sürecin en önemli ayağını da İstanbul Havalimanı’nın hemen her yerinde devam eden Teknik Hizmetler ve Periyodik Bakım Faaliyetleri oluşturuyor. İstanbul Havalimanı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemi süreci boyunca, koruyucu önleyici ve planlı bakımlara 724 devam ederek normalleşme süreci ile birlikte yolcularına kaldığı yerden eşsiz bir yolculuk deneyimi sunacak. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyor, yolcularımızı karşılayacağımız günü ‘hazır bir şekilde’ heyecanla bekliyoruz. ifadelerine yer verdi. Dünyanın en büyüğü yeni döneme hazırlanıyor: İstanbul Havalimanı'nda her şey sil baştan düzenleniyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm tarifeli uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nın koruyucu önleyici ve planlı bakımları yapılarak yolcular için hazır hale getiriliyor.



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