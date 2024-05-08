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Ekonomi

İstanbul Holding 1 milyar dolarlık yatırım hedefliyor

100 iş insanının bir araya gelerek kurduğu ve bir süre önce yatırım faaliyetlerine başlayan İstanbul Holding, 2028 yılına kadar 1 milyar dolarlık yatırım hacmine ulaşmayı hedefliyor.

Burak Karaca
04:00 - 8/05/2024 الأربعاء
Güncelleme: 01:50 - 8/05/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Murat Kalsın
Murat Kalsın

Girişimcilere yönelik yatırımları ve hedeflerini kamuoyuyla paylaşan İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, kurdukları yatırım fonlarıyla şirketlerin büyümesine ve kârlılığına katkı sağlayacaklarını anlattı. İstanbul Holding'in bir yatırım örgütlenme modeli olduğunu belirten Kalsın, "2024 yılı içinde varlıklarının değerini 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kısa vadede ise 100 milyon dolarlık şirket değeri oluşturarak alanında öncü bir iş modeli olmayı planlıyoruz” dedi. İstanbul Holding; lojistik, savunma sanayii, tarım, enerji, teknoloji, gayrimenkul, sermaye ve yatırım şirketleri ile ilgili çalışmalar yürütecek.



#İstanbul Holding
#Ticaret
#Ekonomi
#Girişim
#Yatırım
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