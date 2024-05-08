İstanbul Holding 1 milyar dolarlık yatırım hedefliyor

Girişimcilere yönelik yatırımları ve hedeflerini kamuoyuyla paylaşan İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, kurdukları yatırım fonlarıyla şirketlerin büyümesine ve kârlılığına katkı sağlayacaklarını anlattı. İstanbul Holding'in bir yatırım örgütlenme modeli olduğunu belirten Kalsın, "2024 yılı içinde varlıklarının değerini 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kısa vadede ise 100 milyon dolarlık şirket değeri oluşturarak alanında öncü bir iş modeli olmayı planlıyoruz” dedi. İstanbul Holding; lojistik, savunma sanayii, tarım, enerji, teknoloji, gayrimenkul, sermaye ve yatırım şirketleri ile ilgili çalışmalar yürütecek.