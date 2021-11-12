İstanbul ile Antalya farkı kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım’da yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması için “yeşil kalkınma hedeflerinde kilometre taşı olacak” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na bakanlığının 2022 bütçesini sunan Kurum, ortalama hava sıcaklıkları bu şekilde devam ettiği takdirde, İstanbul’un Antalya’ya, İzmir’e, Bursa’nın ise Adana’ya benzeyeceğini söyledi.

METEOROLOJİK OLAY SAYISI 3 KAT ARTTI

Kurum, “Türkiye’de 2000’li yıllarda meydana gelen meteorolojik afetlerin sayısında 1960’lı yıllara göre 3 kat, ekonomik kayıplar açısından 9 kat artış bulunuyor. Bu kapsamda iklim değişikliğine uyum konularında 541 ayrı eylemi içeren Ulusal İklim Değişikliği Stratejisini ve Eylem Planı’nı 81 ilde yürütüyoruz” diye konuştu.

İKLİM ŞURASI 2022 BAŞINDA

Sürdürülebilir, yeşil ekonomiyi ve yeşil teknolojileri destekleyen stratejik bir planlama sürecinin içerisine girdiklerine kaydeden Kurum, şunları kaydetti: “2022 başında düzenleyeceğimiz İklim Şurası’nda da emisyon ticaret sisteminden yeşil yatırımlara kadar çok çeşitli başlıklarda ve tüm sektörlerimizi ilgilendiren bir istişare sürecini başlatıyoruz. 7 bölgemiz tüm alanlarda iklim değişikliğine uyumlu hale getirilecek. Ülkemizin her yerinde enerji verimli, iklime duyarlı yeni yerleşim alanları kurulacak. Türkiye Çevre Ajansı’mızla depozito yönetim sistemini kuruyoruz.”

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Kanal İstanbul’a ‘yeşil’ dokunuş

Çevre Bakanlığı’nın sunum kitapçığında ise İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin, 2022 yılında tamamlanacağı açıklanırken, Kanal İstanbul ile ilgili çalışmalara da yer verildi. Yakında ihaleye çıkılması hedeflenen Kanal İstanbul’un etrafında yapılacak yeni şehir alanında İstanbul’da riskli yapı stokunun azaltılması kapsamında yeni yerleşim alanlarının yatay mimari anlayışıyla yapılacağı belirtildi. Yerleşim alanının yüzde 52’sinin yeşil alanlarını oluşturulduğu planlama çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Hedef %30’luk geri kazanım

Sıfır Atık Projesi’ni sadece bir atık ve geri dönüşüm projesi olarak görmediklerini anlatan Bakan Kurum, “Çalışmalarla yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 22,4’e çıkardık. 30 milyar liralık ekonomik kazanç sağladık. İnşallah bu hızla atıkların geri kazanım oranını 2023’te yüzde 30’a çıkaracağız. Ülkemizdeki plastik poşet kullanımını yüzde 75 azalttık. Böylece poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engelledik.