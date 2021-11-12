Ekonomi İstanbul ile Antalya farkı kalmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul ile Antalya farkı kalmayacak

Türkiye’nin onayladığı İklim Anlaşması’nın yeşil kalkınmada kilometre taşı olacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin hava sıcaklıklarına etkisi nedeniyle İstanbul’un Antalya’ya benzeyeceğini söyledi.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
İstanbul ile Antalya farkı kalmayacak
Murat Kurum, iklim değişikliğinin hava sıcaklıklarına etkisi nedeniyle İstanbul’un Antalya’ya benzeyeceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım’da yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması için “yeşil kalkınma hedeflerinde kilometre taşı olacak” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na bakanlığının 2022 bütçesini sunan Kurum, ortalama hava sıcaklıkları bu şekilde devam ettiği takdirde, İstanbul’un Antalya’ya, İzmir’e, Bursa’nın ise Adana’ya benzeyeceğini söyledi.

METEOROLOJİK OLAY SAYISI 3 KAT ARTTI

Kurum, “Türkiye’de 2000’li yıllarda meydana gelen meteorolojik afetlerin sayısında 1960’lı yıllara göre 3 kat, ekonomik kayıplar açısından 9 kat artış bulunuyor. Bu kapsamda iklim değişikliğine uyum konularında 541 ayrı eylemi içeren Ulusal İklim Değişikliği Stratejisini ve Eylem Planı’nı 81 ilde yürütüyoruz” diye konuştu.

İKLİM ŞURASI 2022 BAŞINDA

Sürdürülebilir, yeşil ekonomiyi ve yeşil teknolojileri destekleyen stratejik bir planlama sürecinin içerisine girdiklerine kaydeden Kurum, şunları kaydetti: “2022 başında düzenleyeceğimiz İklim Şurası’nda da emisyon ticaret sisteminden yeşil yatırımlara kadar çok çeşitli başlıklarda ve tüm sektörlerimizi ilgilendiren bir istişare sürecini başlatıyoruz. 7 bölgemiz tüm alanlarda iklim değişikliğine uyumlu hale getirilecek. Ülkemizin her yerinde enerji verimli, iklime duyarlı yeni yerleşim alanları kurulacak. Türkiye Çevre Ajansı’mızla depozito yönetim sistemini kuruyoruz.”

Kanal İstanbul’a ‘yeşil’ dokunuş

  • Çevre Bakanlığı’nın sunum kitapçığında ise İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin, 2022 yılında tamamlanacağı açıklanırken, Kanal İstanbul ile ilgili çalışmalara da yer verildi. Yakında ihaleye çıkılması hedeflenen Kanal İstanbul’un etrafında yapılacak yeni şehir alanında İstanbul’da riskli yapı stokunun azaltılması kapsamında yeni yerleşim alanlarının yatay mimari anlayışıyla yapılacağı belirtildi. Yerleşim alanının yüzde 52’sinin yeşil alanlarını oluşturulduğu planlama çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Hedef %30’luk geri kazanım

Sıfır Atık Projesi’ni sadece bir atık ve geri dönüşüm projesi olarak görmediklerini anlatan Bakan Kurum, “Çalışmalarla yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 22,4’e çıkardık. 30 milyar liralık ekonomik kazanç sağladık. İnşallah bu hızla atıkların geri kazanım oranını 2023’te yüzde 30’a çıkaracağız. Ülkemizdeki plastik poşet kullanımını yüzde 75 azalttık. Böylece poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engelledik.

Bakan Kurum: Depozito yönetim sistemini 2022 Ocak ayı itibarıyla başlatacağız
GÜNDEM
Bakan Kurum: Depozito yönetim sistemini 2022 Ocak ayı itibarıyla başlatacağız

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP26 Zirvesi'nde konuştu
GÜNDEM
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP26 Zirvesi'nde konuştu


Yüzde 60 zam

Yüzde 60 zam

​Hem alıcı hem satıcı şikayetçi.
Ölüm haberine gidengazeteciler şoke oldu

Ölüm haberine giden
gazeteciler şoke oldu

Öldü sanılan yaşlı kadın birden doğruldu.
MHPli Yalçından Türkkana arka çıkan Akşener ve Öztraka Mehmet Akif şiiriyle sert tepki

"Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır."
Koronavirüsün son 24 saati

Koronavirüsün son 24 saati

Bakan Koca aşı takvimi hakkında çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Başbakanı'na sert tepki.

İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği duyurdu

​Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

​Dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.