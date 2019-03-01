İstanbul’da 500 bin kişiye iş

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) yeni genel merkezi dün törenle açıldı. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın yanı sıra iş ve siyaset dünyasından pek çok isim katıldı. Açılış töreninde konuşan Yıldırım, ortaya koyacakları projelerle 500 bin İstanbulluya iş imkanı vereceklerini aktardı. İstihdam sağlamak derken belediye tarafından işe almaktan bahsetmediklerini belirten Yıldırım, “Üretimi, özel sektörü ve girişimciliği teşvik edeceğiz. Belediye yatırıma imkan sağlayacak, yatırımcıların önünü açacak, hayatını kolaylaştıracak, böylece istihdam olacak” dedi. Binali Yıldırım, belediyelerdeki kadronun şu anda yeterli olduğunu vurguladı.

DARBELER OLMASAYDI YEDİNCİ SIRADAYDIK

28 Şubat’ın yıl dönümünde bu ve benzeri olayların Türkiye ekonomisine açtığı yaralardan söz ederek konuşmasına başlayan Binali Yıldırım, “Darbeler olmasaydı, güçlü ve istikrarlı yönetimler olsaydı. Türkiye şu anda dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi değil, 7’nci büyük ekonomisi durumundaydı. Darbelerin bize maliyeti 10 büyük ekonominin kaybıdır” dedi. Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların geçici olduğuna vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “Bulunduğumuz durum geçici bir durumdur. Döviz kuru üzerinden bir operasyonla karşı karşıyayız. Bu durumun üstesinden geliriz yeter ki el ele verelim ve gayret edelim.”

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti

İstanbul’un Türkiye için önemine dikkat çeken Binali Yıldırım, Türkiye’de toplanan her 100 liralık verginin 50 lirasının İstanbul’dan sağlandığını söyledi. Türkiye’nin ihracatının yüzde 45’inin İstanbul’dan yapıldığını aktaran Yıldırım, şehrin tek başına 73 milyar dolarlık ihracat sağladığını vurguladı. Rakamlarla İstanbul’un önemine dikkat çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul görüyorsunuz Türkiye’nin lokomotifi konumunda bir kent. İstanbul hapşırsa Türkiye nezle olur.”

Her türlü fedakarlığa hazırız

Açılış töreninde konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, göreve geldikleri iki aylık sürede atılımları hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi. Açılışını yaptıkları merkezlerinde herkese kapılarının açık olduğunu söyleyen Aydın, ASKON olarak ellerini taşın altına koyacaklarını ve ekonomik anlamda gerekirse ülkenin kazanması için fedakarlık yapacaklarını belirtti. ASKON’un milli bilinçle hareket ettiğini vurgulayan AK Parti istanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, zor zamanlardaki hassasiyetlerinden dolayı üyelere teşekkür etti.