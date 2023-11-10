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Ekonomi

Yerli karta yönelik talep hızla artıyor: İstanbul'daki sekiz ilçe belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a yöneik talep hızla artıyor. İstanbul'daki 8 ilçe belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.

08:28 - 10/11/2023 Cuma
AA
TROY kart

TROY kart

Belediye başkanları, kişisel sosyal medya hesaplarından TROY sistemine geçildiğini duyurdu.


Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, sosyal medyadan "Ekonomik hegemonyayı boykot ediyoruz!" başlıklı bir paylaşım yaptı.


Aydın, VakıfBank ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda belediye çalışanlarının maaş ödemelerinde yabancı ödeme sistemlerini iptal ettiklerini belirterek, "Yerli ve milli ödeme sistemi TROY karta geçiyoruz." ifadesini kullandı.


Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Halk Bankası ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda çalışma arkadaşlarımızın tüm kartlarının yerli ve milli TROY kart sistemine geçirilmesi hususunda adımımızı attık." paylaşımını yaptı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sosyal medyadan, çalışma arkadaşlarının banka kartlarını yerli ve milli TROY sistemine geçirdiklerini duyurdu.


Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de paylaşımında ''VakıfBank Genel Müdürümüz Sayın Abdi Serdar Üstünsalih'i ziyaret ettim. Üsküdar Belediyesi olarak, tüm çalışan arkadaşlarımızın maaş kartlarını yerli ve milli TROY ödeme sistemine geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.


Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, yerli ve milli atılımı desteklediklerini dile getirdiği paylaşımında, "Sultanbeyli Belediyesi çalışanlarımızın maaş kartında değişikliğe giderek, yerli ve milli TROY kart sistemine geçiyoruz." dedi.


Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, TROY sistemine geçtiklerini vurgulayarak, "İşgalci İsrail'i destekleyen finansal sistemi boykot ediyor, Türkiye'nin yerli ve milli ödeme yöntemi TROY'a geçiyoruz!" ifadesiyle herkesi boykota davet etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise Halk Bankası ile işbirlikleri kapsamında çalışanlarının tüm banka kartlarının yerli ve milli TROY kart sistemine geçirilmesi için ilk adımı attıklarını aktardığı paylaşımında, "Yerliliği ve milliliği desteklemek için attığımız bu önemli adım kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.


Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da belediyenin TROY kart sistemine geçtiğini bildiren bir sosyal medya iletisini yeniden yayınladı.



TROY'da talep patlaması yaşanıyor: Yedi soruda yerli kartla ilgili tüm merak edilenler
TROY'da talep patlaması yaşanıyor: Yedi soruda yerli kartla ilgili tüm merak edilenler

Bankaların 2015 yılında BKM öncülüğünde bir araya gelerek kurduğu, 2016'da faaliyete geçen ve TCMB'nin 2020'de BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olmasıyla çalışmaları hızlandırılan TROY'un Ekim 2023 itibarıyla banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunuyor. TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre yaklaşık 14 kat artarak 48 milyar lira seviyesine yükselirken 2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı. TROY'un kullanımı haziran ayına göre 3'e katlanırken yeni kart ve kart değişimlerinde TROY logolu kartlara yönelik talebin daha da artması bekleniyor. İşte yedi soruda TROY kart..




#Esenler Belediyesi
#Beykoz Belediyesi
#kâğıthane Belediyesi
#Sultangazi Belediyesi
#TROY
#Tuzla Belediyesi
#Üsküdar Belediyesi
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