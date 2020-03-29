İstikrar Kalkanı  ihracatı koruyacak

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: EBA’da canlı dersler başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimde yaşanan teknik sorunları çözmek için kurulan EBA Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Selçuk, kurulan canlı yayın sistemiyle öğrencilerin kendi öğretmeninden sınıfındaymış gibi ders dinleyebileceklerini belirterek, “8 ve 12’nci sınıfların öğrenci ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri de artırılacak” dedi.