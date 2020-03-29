İstikrar Kalkanı  ihracatı koruyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse karşı açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı iş dünyasını memnun ederken, TİM de ihracatçıların kaygılarını gidermek için tedbirleri madde madde özetleyen bir tablo hazırladı. TİM, alınan tedbirleri; politika alanı, düzenleme, amacı ve etkileri şeklinde sıraladı. Ekonomik İstikrar Kalkanı önlemlerinin bazı etkileri şöyle sıralandı:
MALİ YÜK AZALACAK
Firmaların kredi olanakları rahatlayacak.
Hane halklarının refah ve satın alma gücü korunacak.
Konut talebi canlı tutulmaya çalışılacak.
Firmalar faaliyetlerine devam edebilecek.
Firmaların mali yükü azalacak.
İş gücü maliyetlerinde kontrol ve iş gücü verimliliğinde artış sağlanacak.
ZORDAKİ FİRMAYA ESNEKLİK SAĞLANACAK
Salgın nedeniyle üretim süreci ve nakit akışında sorun yaşayan firmalar bu dönemi olabildiğince az hasarla atlatacak.
Gelir ve nakit akışı bozulacak olan firmalara esneklik sağlanacak.
Gümrük kapılarında alınan tedbirlerle ihracatçıların gecikmeler nedeniyle mağduriyet yaşaması önlenecek.
İFLASIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
İşçi çıkarmaların önüne geçilecek.
Refah seviyesi ve satın alma gücü desteklenecek.
Firmaların ve gelir vergisi mükelleflerinin vergi giderlerinin ertelenmesi ile gelir-gider dengelerine katkı sağlanacak.
Salgın nedeniyle gelir ve nakit akışı bozulan firmaların iflas etmesinin önüne geçilecek.
Firmaların sabit giderleri düşürülerek karşılaşacakları zarar azaltacak.
Salgın nedeniyle nakit akışı bozulan firmaların mali yükleri azalacak.
Bankalar ihtiyaç duydukları ilave likiditeye ulaşacak ve reel sektöre kredi akışı devam edecek.
Reel sektöre yönelik kredi kullanımı korunacak ve artacak.
ESNAF SİCİLİ BOZULMAYACAK
Firmaların nakit çıkışı 3 ay rahatlayacak.
Konaklama tesislerinin yükü azalacak.
Uçuş bilet fiyatlarındaki düşüşler ile iç talep desteklenecek.
Firmalar mali açıdan rahatlayacak, kredibilitesi ve sicili bozulmayacak.
Esnaf ve sanatkarlar mali açıdan rahatlayacak.
İhracatçılar ilave stoklarının yol açtığı işletme sermayesi ihtiyacını karşılayacak.