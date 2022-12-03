Ekonomi İşverene EYTde KGF çalışması başlattık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşverene EYT’de KGF çalışması başlattık

Emeklilikte yaşa takılanlarda (EYT) işverenlerin kıdem tazminatı sorunu için Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) kredi verilmesi formülünde düğmeye basıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “EYT ile ilgili işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, Hazine destekli KGF kefaletiyle karşılayabilecekleri kredi paketi için hazırlıklar başlatıldı” dedi.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
İşverene EYT’de KGF çalışması başlattık
Nureddin Nebati

İş dünyasının beklediği Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) kıdem tazminatı ile ilgili finansman desteği ile ilgili çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta ortasında Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Külliye’de yaptığı toplantının ardından EYT’nin çözümü için çalışmalar yeni bir boyut kazandı. Bu çerçevede emekli olacakların çokluğu karşısında özel sektörde işverenlerin gündeme getirdiği kıdem tazminatı konusunda özel sektörü rahatlatacak formül geliştirildi.

FİNANSMAN MODELİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün konuya ilişkin Twitter’dan, “İşverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır” müjdesini verdi.

TALEBE CEVAP GELDİ

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, işverenlere uygun koşullu ve uzun vadeli kredi desteğinin çok önemli olduğuna işaret etti. Baran, “Resesyon riskinin yaşandığı, enerji ve ham madde maliyetlerinin arttığı bir döneme denk geldiğini ve işverenlerin ödeyeceği kıdem tazminatlarının işletmelerin mali yapılarını olumsuz etkileyecekti. İşverenlerin kıdem tazminatı yükünü kaldırabilmesi açısından Kredi Garanti Fonu desteğiyle uygun koşullu ve uzun vadeli kaynak sağlanması çok önemli bir destek olacaktır. Bu talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’e iletmiştik. Talebimizin dikkate alınarak reel sektörümüze finansman desteğinin gündeme getirilmesi çok kıymetli” dedi.

Hak ettiğimiz refahı üretimle yakalarız

Nureddin Nebati, göreve gelmesinden bu yana geçen bir yılda yapılanları anlattı. Twitter’dan açıklamalar yapan Nebati, son bir yılda yatırım ortamını canlandırma hedefiyle borçlanma maliyetlerini düşürmek için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, döviz kurunda istikrarı sağlayacak adımları attıklarını bildirdi. Nebati, yüksek enflasyon sorununa "geçici değil, kalıcı bir çözüm bulmak için" üretim, ihracat ve istihdama odaklandıklarını belirterek şöyle devam etti: “İşsizlik oranımızı son 8 yılın en düşük seviyesine indirmeyi başardık. Yüksek enflasyon sorununu üretimle, ihracatla, istihdamla kalıcı bir şekilde çözeceğiz. Refah seviyemizi yükseltmek için atacağımız daha çok adım var. Hak ettiğimiz refaha yatırımla, üretimle ve istihdamla kavuşacağız."

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