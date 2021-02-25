Ekonomi İtalyada 4 yemek şirketine 733 milyon euro ceza
DÜNYA EKONOMİSİ

İtalya'da yemek siparişi hizmeti veren 4 şirkete 733 milyon avroluk ceza

İtalya'da 4 yemek şirketine 733 milyon euro ceza

İtalya'da internet üstünden yemek siparişi hizmeti veren 4 şirkete, kuryelerine yönelik iş güvenliğini sağlamadıkları gerekçesiyle toplam 733 milyon avro para cezası kesildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, çevrim içi yemek siparişi hizmeti sunan JustEat, Uber Eats, Glovo, Deliveroo şirketlerinin yemek dağıtımlarını yapan kuryelere yönelik iş güvenliği kurallarını ihlal ettiği belirlendi.

Buna göre, söz konusu 4 şirkete toplamda 733 milyon avroluk para cezası verilmesi kararlaştırıldı, ayrıca şirketlerin 90 gün içinde 60 bin kuryeyi geçici sözleşmeyle işe alma zorunluluğu getirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milano Cumhuriyet Başsavcısı Francesco Greco, "Kuryeler köle değil. Artık onların yasal korumaya ihtiyacı olan vatandaşlar olduklarını söyleme zamanı geldi." dedi.

  • Söz konusu soruşturmanın, şirketlerin 2017-2020 dönemindeki faaliyetlerini kapsadığı belirtildi.

İtalyan büyükelçi Kongo’da öldürüldü: BM konvoyuna saldırı düzenlendi
DÜNYA
İtalyan büyükelçi Kongo’da öldürüldü: BM konvoyuna saldırı düzenlendi

İtalya'da turizm sektörü çalışanları sokağa indi: Hükümet yardım etmiyor
DÜNYA
İtalya'da turizm sektörü çalışanları sokağa indi: Hükümet yardım etmiyor
Abone Ol Google News
Aynı gün hem yaz hem kış

Aynı gün hem yaz hem kış

​Toroslar'da kar sahillerde güneş keyfi.
Kar geri geliyor

Kar geri geliyor

​Yeni soğuk hava dalgası kapıda.
5 aydır aranıyordu

5 aydır aranıyordu

​İzmir'deki kaçakçılık operasyonunda bulundu.
Derbide <br>oynayabilecek mi?

Derbide
oynayabilecek mi?

​İrfan Can, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Yayınla bak<br>sana ne yapıyorum

Yayınla bak
sana ne yapıyorum

Alkol alıp ​kaza yaptı, gazetecileri tehdit etti.
Türkiye'nin <br>Real Madrid'i

Türkiye'nin
Real Madrid'i

​Papiss Cisse, Fenerbahçe'yi dünya devine benzetti.
10. Ana Kucağı Yenişehir'e

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

​Bursa'da hedef 50'ye çıkarmak.
Aranan<br>661 kişi yakalandı

Aranan
661 kişi yakalandı

​İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması.

Gizlice öksürür yine gelirim

Gizlice öksürür yine gelirim

​Fransa'da koronavirüslü sağlıkçıların göreve devam ettiği iddiası.
'Biz bir millet<br>iki devletiz'

'Biz bir millet
iki devletiz'

Kardeş bayraklar Nahçıvan sınırında dalgalanacak.
AB’de ‘aşı’ gerilimi

AB’de ‘aşı’ gerilimi

Anlaşma yaptığı AstraZeneca ile yine kriz.
Bir kez de olsa <br>PKK'yı eleştirin

Bir kez de olsa
PKK'yı eleştirin

​İbrahim Kalın'dan, AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'ya tepki.
144 üyeli derneğe <br>8 milyon dolar

144 üyeli derneğe
8 milyon dolar

​Batı'nın yeni Truva Atları, LGBTi'ler.
Tecavüz işkence infaz

Tecavüz işkence infaz

​Teslim olan PKK'lı kadın teröristlerin anlattıkları kan dondurdu.
İsrail’in kirli aşı politikası

İsrail’in kirli aşı politikası

Ülkelere, elçiliklerini Kudüs'e taşıma karşılığında aşı teklif ediyor.
TSK'daki kriptolara operasyon

TSK'daki kriptolara operasyon

​Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.