İtalyan firmanın tekelliği son buldu: Artık fındık fiyatını sadece Türkiye belirleyecek

Dünyanın fındık ihtiyacını tek başına karşılayan Türkiye, yabancı firmaların fiyat belirlemedeki tekelliğine son verdi.

Elde edilen hukuki zafer neticesinde artık fındık fiyatlarını, dünya üretiminin yüzde 70'ini gerçekleştiren Türkiye belirleyecek.

Rekabet Kurulu, Ferrero International SA ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik soruşturma açmıştı.

Rekabet Kurumunca dün yapılan açıklamada, "Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma, Ferrero tarafından getirilen ve Rekabet Kurulu tarafından kabul edilen rekabetçi endişeleri gideren taahhütlerle sona erdirilmiştir." ifadesine yer verilmişti.

"Ordu’da Türkiye Yüzyılı’nı zaferle başlattık"

Elde edilen hukuki zaferle Türkiye, fındık fiyatlarını belirlemede yabancı şirketlerin hegemonyasına son verdi.

Türkiye'nin elde ettiği kritik hukuki zaferi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler duyurdu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Güler, "Ordu’da Türkiye Yüzyılı’nı zaferle başlattık." dedi.

"Artık fındık fiyatlarını Türkiye belirleyecek"

Türkiye'deki fındık üreticilerini korumak için başlatılan hukuk mücadelesinin zaferle neticelendiğini belirten Güler, "Uzun hukuki süreçler neticesinde artık fındık fiyatını sadece “Türkiye Cumhuriyeti” belirleyecek. Dünyada üretilen fındığın yaklaşık %70’i Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülkemizde yetişmektedir. Buna rağmen fındık piyasasını haksız rekabetle uzun zamandır belirleyen yabancı firmalara karşı dik durarak fındık üreticisin yıllardır gasp edilen emek hakkını kurtardık." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ortaya konan direniş sayesinde kapitalizme diz çöktürüldüğünü ifade eden Hilmi Güler, "Finansal oyunlarla fındık üreticilerimizi fakirleştirmek isteyen, ucuza fındık alarak tekel ve kartel oluşturan özel firmalara bundan sonra müsamaha gösterilmeyecek ve müsade edilmeyecektir." dedi.

1923’de kaldırılan kapitülasyonların yeniden hortlamasına fırsat vermeyeceklerini, başta fındık üreticilerimiz olmak üzere bütün çiftçilerimizin arkasında durmaya, haklarını korumaya devam edeceklerinin altını çizen Güler, Rekabet Kurulunun aldığı kararı hatırlatarak, "Üreticilerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Ordu’da Türkiye Yüzyılı’nı zaferle başlattık.



Türkiye’mizin, Ordu’muzun gözü aydın.



Ülkemizdeki fındık üreticilerini korumak için başlattığımız mücadelemiz zaferle neticelendi.



Uzun hukuki süreçler neticesinde artık fındık fiyatını sadece “Türkiye Cumhuriyeti” belirleyecek.… pic.twitter.com/vwi9u4Dy9b — Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) March 15, 2024







