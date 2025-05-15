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İtalya’ya 10 bininci Ro-Ro gemisi yola çıktı

İtalya’ya 10 bininci Ro-Ro gemisi yola çıktı

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:0015/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-İtalya Arasında 10 bininci Ro-Ro Seferi Töreni’ne katıldı. Törende bir konuşma yapan Uraloğlu, Türkiye’nin dış ticaret taşımalarının yüzde 86’sının deniz yolu ile gerçekleştirildiğini söyledi. Uraloğlu, “2002 yılında 8,9 milyon DWT kapasiteyle dünyada 17’nci sırada yer alan Türk sahipli filomuz, 2024 yılı sonu itibarıyla 52,9 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11’inci sıraya yükseldi. İlk 10’ için çalışıyoruz” diye konuştu.


ELLEÇLENEN MİKTAR 182 MİLYON TON

Ocak-nisan döneminde, limanlarda elleçlenen yük miktarının 182 milyon tona çıktığını ifade eden Uraloğlu, Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz bağlantılı Ro-Ro hatlarıyla ilgili şunları söyledi: “Toplamda 28 Ro-Ro hattı güzergahımız var. 2024’te yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarımızda 706 bin 387 araç taşıdık. Avrupa taşımalarının yüzde 68’i İtalya hattında gerçekleşiyor. Ro-Ro hatlarında taşınan 706 bin 387 aracın yüzde 58’ine tekabül eden 409 bin 529 adedi de DFDS tarafından taşınıyor”


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