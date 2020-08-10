İthal markalar SUV savaşında

Türk otomobil severler tüm dünyada artan SUV çılgınlığına ortak olduğunu rakamlarla ortaya koydu. 2020’nin ilk 7 ayında sedan ülkesi Türkiye’den yüzde 28 pay almayı başaran SUV segmenti yeni modeller ve ulaşılabilir fiyatıyla tüketicinin göz bebeği oldu. Sedan araçlarda yerli üreticiler aslan payını alırken SUV segmentindeki rekabet ise ithal markalar arasında yaşandı.

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77 BİN SUV YOLA ÇIKTI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Türkiye’de ilk 7 ayda 341 binlik toplam pazarda 273 bin otomobil satılırken bunun 77 bin 178 adedi SUV segment araçlardan oluştu. C SUV araçlar 57 bin 997 adetle listenin başını çekerken, B SUV araçlar 10 bin 185 adetle ikinci sırada, D SUV araçlar 5 bin 79 adetle üçüncü, lüks sınıfa giren E SUV araçlar 2 bin 129’la dördüncü, lüks sınıf F SUV ise bin 598 ile beşinci ve A SUV araçlar 190 adetle sonuncu oldu.

DUSTER SİLDİ SÜPÜRDÜ

SUV segment araçlarda rekabet ithal araçlar arasında yaşandı. Türkiye’nin en kapsamlı analiz şirketi Cardata verilerine göre 7 aylık zaman diliminde satılan SUV araçların lideri ise 9 bin 40 adetle ulaşılabilir fiyatı ile Dacia Duster oldu. Duster modelini 7 bin 311 adetle Fransız aslanı Peugeot 3008 takip etti. Listenin devamında 6 bin 281 adetle Hyundai’nin amirali Tucson, 5 bin 199 adetle Citroen C5 Aircross, 4 bin 418 adetle Peugeot 2008, 3 bin 276 adetle Kia Sportage, 2 bin 882 adetle Volkswagen T-Roc, 2 bin 621 adetle Volkswagen Tiguan, 2 bin 446 adetle Opel Grandland X ve 2 bin 362 adetle Nissan Qashqai ilk 10’da yer aldı. Yerli üretim SUV Toyota C-HR ise bin 573 adetle listenin 16’ncı sırasına girdi.

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FİYAT SEDANA YAKLAŞTI SUV KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

Yerden yüksek segmentin fiyatları ise sedan sınıfa yaklaştı. Hal böyle olunca tercih daha ferah ve geniş olan SUV segment araçlara kaydı. Türkiye’de satılan SUV araçların yılbaşında ortalama fiyatı 210 bin TL olurken, Temmuz’da ise bu rakam kur etkisi ve arz sorunuyla birlikte 260 bin TL’ye kadar yükseldi. SUV’a ulaşabilmek için 7 aylık ortalama fiyat ise 239 bin TL civarında. Türkiye’de en çok satılan Fiat Egea sedanın fiyatı Lounge Plus donanım paketi otomatik vites dizel fiyatı 189 bin 900 TL. En çok satan Dacia Duster’in fiyatı yılbaşında 159 bin 434 lira iken Temmuz’da bu rakam 177 bin 400 TL oldu. İkinci sırada yer alan Peugeot 3008’in fiyatı ise yılbaşında 255 bin 800 TL iken Temmuz’da bu rakam 291 bin 400 TL’ye çıktı.

SİPARİŞTE 1 NUMARA

Hüsamettin Yalçın

Cardata Genel Müdür Hüsamettin Yalçın SUV pazarının son yıllarda yüksek talep gördüğünü belirterek, “Sıfır kilometre SUV segmenti toplam binek otomobil satışlarının içinde yüzde 28 gibi yüksek bir paya sahip. Özellikle son yıllarda SUV’lere olan talep böyle bir pazar yarattı ve yüksek satış adetli bir piyasa oluşturdu. Hatta bu çerçevede son yıllarda Türkiye pazarında her zaman sedan segmentinden sonra en çok satan segment olan hatchback segmentini de geçerek ikinci sıraya yerleşti. Tüketicinin SUV’ye olan talebinin önümüzdeki yıllarda da artrak devam edeceği öngörülüyor. Bu nedenle otomobil üreticileri ve ithalatçıları üretim ve ithalatlarında daha çok SUV araçları sipariş ediyorlar” dedi.