Ekonomi İTO Başkanı Avdagiçten GES değerlendirmesi TL tasarruflarını teşvik edecek
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İTO Başkanı Avdagiç’ten GES değerlendirmesi: TL tasarruflarını teşvik edecek

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES), gittikçe daha da önemli olan TL tasarrufların iyi bir getiri ile teşvik edilmesine ve yatırıma, işe dönüşmesine katkı vereceği inancındayız" dedi.

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Haber Merkezi İHA
İTO Başkanı Avdagiç’ten GES değerlendirmesi: TL tasarruflarını teşvik edecek
İTO Başkanı Şekib Avdagiç

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edeceğini duyurdu. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedini değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, GES’in, gittikçe daha da önemli olan TL tasarrufların iyi bir getiri ile teşvik edilmesine ve yatırıma, işe dönüşmesine katkı vereceğine inandıklarını söyledi.

Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinden şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekonomi politikamıza yönelik açıklanan tedbirler, enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı verecek. Ekonominin tüm kurumlarının eş güdüm halinde aldığı piyasayı güçlendirecek bu kararların olumlu sonuçları olacağını öngörüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15 Haziran’da başlatacağını duyurduğu, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES), gittikçe daha da önemli olan TL tasarrufların iyi bir getiri ile teşvik edilmesine ve yatırıma, işe dönüşmesine katkı vereceği inancındayız. İTO kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesinin daima savunucusu oldu. BDDK’nın selektif yaklaşımı, refahımız için çok önemli. Bu kararların yatırımda yeni fırsat pencereleri açacağına inanıyoruz. Alınan sıkılaşma tedbirleri de enflasyonun gerilemesi için gereklidir."

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