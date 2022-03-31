Japon Sumitomo'nun parçası Türkiye'den

Türkiye’de de üretim yapan Japon lastik devi Sumitomo, yedek parça için Türk girişimcilerin kapısını çaldı. Firmanın her türlü makine ve lastik üretim araçlarının yedek parça temini 200 milyon TL boyutunda. Çankırı’da faaliyet gösteren Japon lastik markası Sumitomo, fabrikalarının çalışması için gereken her türlü makine ve lastik üretim araçlarının yedek parçaları için 40’ın üzerinde Türk tedarikçiyle OSTİM’de bir araya geldi.

2020 yılında satın alma noktasında 1.2 milyar TL’lik harcama yaparak dünya çapında 35’nci satın alma gücüne sahip olduklarını belirten Sumitomo yetkilisi Murat Akman, “Dünyanın birçok farklı ülkesinden fabrikamız ve makinelerimiz için satın almalar yapıyoruz. Tedarik süresi 6 ayı bulabilen parçalar var, bu parçaları Türk tedarikçilere yaptırarak fabrikamızı hem yerlileştirmiş olacağız hem de tedarik süremizi kısaltacağız” dedi.

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