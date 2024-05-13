Kaçak tüketim enerji arzına tehdit

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te 5,5 milyona yakın aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, bölge altyapısını geliştirmek adına yatırımlarını sürdürüyor. Bir yandan da kaçak elektrik tüketimiyle mücadele eden şirket, bunun önüne geçmek için de akıllı sayaç uygulamasını yaygınlaştırıyor. Mardin’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Hizmet verdiğimiz bölgelerde, özellikle tarımsal ve kırsal alanlarda yaşanan aşırı elektrik tüketimi ve israf, sistemimiz üzerinde baskı oluşturarak planlı kesintilere sebep oluyor” dedi. Arvas, kaçak elektrik tüketiminin Türkiye’nin enerji arzına tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Tarımsal sulama alanlarında, kayıp-kaçak oranı yüzde 75 seviyelerine çıkıyor” dedi.

KIRSALDA BU ORAN %75’E KADAR ÇIKIYOR

Tarımsal sulama alanlarında, tüm abonelerimizin sadece yüzde 4'ünü oluşturan bir kesimin, bölgedeki kayıp-kaçak oranını 75 seviyelerine çıkardığını söyleyen Yaşar Arvas, “Şehir merkezlerinde kayıp-kaçak oranı Türkiye ortalamalarında seyrederken bir grup çiftçi kaçak trafolarıyla, 100 bin nüfuslu bir ilçe kadar enerji tüketebiliyor” diye konuştu.

Türkiye'de yıllık 15 milyar kilovatsaat olan tarımsal sulama amaçlı enerji tüketiminin yarısının hizmet bölgelerinde gerçekleştiğini bir kez daha dile getiren Yaşar Arvas, “Sulama yapan abonelerimiz, 2023 yılında 6.5 milyar kilovatsaat elektrik tüketti. Bu, tüm Türkiye’de tarımsal sulama için tüketilen elektriğin yüzde 48’ini oluşturuyor” değerlendirmesini yaptı.

MİLYONLARCA KİŞİNİN HAKKI GASP EDİLİYOR

Şanlıurfa ve Mardin’de tespit edilen kaçak trafolara değinen Arvas, şu ifadeleri kullandı: “Kamuoyu ile paylaştığımız kaçak trafo verilerine bakıldığında milyonlarca vatandaşımızın kaçak elektrik marifetiyle hakkının gasp edildiğini görüyoruz. Aşırı yüklenme neticesinde iletim hatları zarar görüyor, anlık arızaların önü açılıyor. Buradaki dalgalanmalar diğer illerdeki elektrik arızalarının önünü açıyor. Kaçak elektrikle mücadelemiz aralıksız devam edecek.”

11 milyar liralık yatırım yapacak

2024 yılında gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin bilgi veren Arvas, “Merkezi ve kırsal bölgelere altyapı ve teknoloji odaklı toplamda 11 milyar TL'ye yakın bir yatırım hedefliyoruz” dedi. Arvas, bu kapsamda 2024 için Diyarbakır'a 1.5 milyar TL, Şanlıurfa'ya 3.5 milyar TL, Şırnak'a 3.1 milyar TL, Batman'a 1.1 milyar TL, Mardin'e 870 milyon TL ve Siirt'e 300 milyon TL tutarında yatırım bütçesi ayırdıklarını açıkladı. Arvas ayrıca, teknoloji yatırımları çerçevesinde ise bu yıl için 500 milyon TL'yi aşan bir projeyi bölgeye kazandıracaklarını belirtti.







