Geçtiğimiz yıl 286 bin kadın girişimciye 208 milyar lira kredi verildi. Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan ‘Kadın Girişimcilere Verilen Krediler Raporu’na göre, kredilerin 161,5 milyar lirası Türk Lirası cinsinden olurken, 46,4 milyar lirasının yabancı para cinsinden kullanıldığı görüldü. 2023'te verilen toplam kredi miktarı 157,2 milyar lira olurken, kullanıcı sayısı 289 bin 790 kişiydi. Söz konusu dönemde, kullanıcı sayısının düştüğü görülürken, verilen kredilerin toplam miktarı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı.





EN FAZLA PAYI HİZMET SEKTÖRÜ ALDI

Geçtiğimiz yılın tamamı incelendiğinde, ocak-mart döneminde 68 bin kadın girişimciye 65 milyar lira, nisan-haziran döneminde 50 bin kadın girişimciye 48 milyar lira, temmuz-eylül döneminde 74 bin kadın girişimciye 67 milyar lira, ekim- aralık döneminde 64 bin kadın girişimciye 74 milyar lira kredi verildi. Ekim- Aralık 2024 döneminde, kadın girişimcilere verilen kredilerin faaliyet kollarına göre dağılımında en fazla payı yüzde 39 ile hizmet sektörü aldı.





KREDİLERİN YÜZDE 78’İ ORTA VE UZUN VADELİ

Hizmet sektörü girişimlerinde bu dönemde 24,6 milyar lira kredi verildi. Söz konusu sektörü yüzde 31,3 ile sanayi, yüzde 8,3 ile kamu yönetimi, yüzde 7,9 ile diğer hizmet ve faaliyetler, yüzde 6 ile mesleki, bilimsel ve teknik, idari ve destek hizmetler faaliyetleri, yüzde 2,5 ile tarım ormancılık ve balıkçılık, yüzde 3,2 ile inşaat, yüzde 0,7 bilgi ve iletişim, yüzde 0,7 finans ve sigorta faaliyetleri, yüzde 0,6 ile gayrimenkul faaliyetleri takip etti. Kadın girişimcilere verilen kredilerin vade oranları incelendiğinde 2024'ün tamamında verilen 207,9 milyar liralık kredinin yaklaşık 161,6 milyar lirası orta ve uzun vadeli krediler olurken, 46,4 milyar lirası kısa vadeli krediler olarak kullanıldı.





Her 5 girişimin 1’i kadınlara ait

Türkiye ekonomisinin belkemiği konumunda bulunan KOBİ’ler arasındaki kadın girişimci payı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla, işveren ve kendi hesabına çalışan kadınların toplam girişimciler içindeki payı yüzde 18,2 olarak kaydedildi. Bu oran, 2002 yılında yüzde 13,1 seviyesindeydi. Ancak, dünya genelindeki kadın girişimci oranının yüzde 34 civarında olduğu düşünüldüğünde, Türkiye'nin bu alanda daha kat etmesi gereken önemli bir mesafe bulunuyor. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, ekonomik büyüme ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından büyük önem taşıyor.



