Ekonomi Kalede yatırım çeşitlenecek Sosyal girişimcilerle 24 milyon TLlik değer
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kale'de yatırım çeşitlenecek: Sosyal girişimcilerle 24 milyon TL'lik değer

Türkiye’deki yatırımlarını tamamlamaya öncelik verdiklerini belirten Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay; savaş, yüksek enflasyonist ortam gibi zorluklar nedeniyle yeni yatırım kararı almakta zorlandıklarını ifade etti. Okyay, çeşitliliği sağlamak adına yurt dışına da yatırım yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

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İbrahim Acar Yeni Şafak
Kalede yatırım çeşitlenecek: Sosyal girişimcilerle 24 milyon TLlik değer
İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı

Kale Grubu, kurucusu merhum İbrahim Bodur’un değerlerini yaşatmak amacıyla sosyal girişimciliği desteklemek için önemli etkinliklere imza atıyor. Bu etkinliklerin başında ise bu yıl beşincisi düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı geliyor. Önceki gün düzenlenen ödül töreni öncesinde Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, basınla sohbet toplantısında önce sosyal sorumluluk projelerinin detaylarını anlattı ardından soruları cevaplandırdı.

DERMAN OLACAK İŞ FİKİRLERİ ARIYOR

Babası merhum İbrahim Bodur’un başlattığı sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal faydasını artırmayı ve sürdürülebilir kılmaya çalıştıklarını belirten Zeynep Bodur Okyay, insanların hayatına dokunan işlerle uğraşmanın kendisine iyi geldiğini söyledi. Sorunlara ‘derman olacak’ iş fikirlerinin peşine düştüklerini anlatan Okyay, bu amaçla Türkiye’nin her bölgesine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

LİSELİLERİ DE SOSYAL GİRİŞİMCİ YAPACAK

Anadolu’dan daha az fikir geldiğine dikkat çeken Okyay, “Bunu artırmanın peşine düştük. Farkındalığı artırmak için lise çağındaki gençlere de ulaşmak istiyoruz. Meslek liselileri daha fazla anlamaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizin daha geniş alana, Van’dan Edirne’ye her tarafa yayılmasını istiyoruz. Erken aşamadaki fikirlerin bir temele oturtulması için uğraş veriyoruz. Bu işlerde emekleme aşamasını geçtik. Etkisini artırmanın yoluna bakacağız bundan sonra” dedi. Okyay, destekledikleri startup ekosisteminde olgunlaşan fikirlerin hem tasarım ve dizaynda hem de hizmet ve ürün inovasyonlarında kendilerine katkı sağladığını da vurguladı.

Zeynep Bodur Okyay
Zeynep Bodur Okyay

YURT DIŞINA DA YATIRIM YAPACAK

  • Türkiye’deki yatırımlarını tamamlamaya öncelik verdiklerini belirten Zeynep Bodur Okyay; kamu ile yürüttüğümüz işler, taahhütlerimiz var. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Savaş ve yüksek enflasyonist ortam gibi zorluklar nedeniyle yeni yatırım kararı almakta zorlanıyoruz” dedi. Kale grubu olarak bugüne kadar sadece yurt içinde yatırım yaptıklarına dikkat çeken Okyay, çeşitliliği sağlamak adına yurt dışına da yatırım yapmaya karar verdiklerini kaydetti.
  • Okyay, “Biz bu anlamda biraz lokal kaldık. Artık açılmak istiyoruz. Yeni coğrafyalarda imkân varsa yatırıma bakıyoruz. Çünkü bütün yatırımların aynı sepette olması sorun olabiliyor. Rusya sorunu kimin aklına gelebilirdi” dedi. Yakın zamana kadar ihracat odaklı üretim yaptıklarını anlatan Okyay, döviz kurlarının geride kalması nedeniyle artık ihracat odaklı olamadıklarını anlattı. Okyay, kaynağa erişim zorluğunun sürdüğünü ve hammadde ile finansa erişimin en çok KOBİ’leri zorladığına dikkat çekti.

Asgari ücret bir an önce netleşmeli

Asgari ücret konusundaki sorulara cevap veren Zeynep Bodur Okyay, kendi gruplarında işe yeni başlayanlar dışında pek asgari ücretle çalışan bulunmadığını ifade etti. Farklı rakamlar konuşulduğunu anlatan Okyay, planlama döneminde oldukları için bu konunun bir an önce netleşmesinin iyi olacağını belirtti.

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