Kalıcı konutlarla istihdamı artırırız

İşletmeler kısa sürede toparlansa da çalışanların il dışına gittiğini vurgulayan Erdem, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “1 ay içerisinde TOKİ tarafından yaklaşık 6 bin kalıcı konutun teslimi yapılacak. Bu konutların ağırlıklı bölümü de OSB’lere yakın olan İkizce mevkiinde teslim edilecek. Kalıcı konutların teslimiyle 3 ay içerisinde istihdamda yüzde 30-35 artış sağlayabiliriz. Kısa sürede üretim kapasitesinin yüzde 85’e çıkmasını bekliyoruz.”
Pes etmeyip yatırımı tamamladı
Deprem döneminde Malatya’daki 3’üncü OSB’ye yaptığı fabrika yatırımının inşasını sürdüren Sial Alüminyum, yaşanan afetin ardından tüm zorluklara rağmen fabrikayı faaliyete alarak üretime başladı. Sial Alüminyum’un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yağbasan, süreci şöyle anlattı: “Depremde inşaat halinde olan fabrikamızda hasar oluşmuştu. Yatırımdan vazgeçmeyi düşündük fakat devam etme kararı aldık. 3 aydır üretim yapıyoruz. Doğru kararı verdiğimizi gördük. Şu anda yüzde 40 kapasiteyle ayda 100 ton alüminyum üretiyoruz.”