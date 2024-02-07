Kalıcı konutlarla istihdamı artırırız

İşletmeler kısa sürede toparlansa da çalışanların il dışına gittiğini vurgulayan Erdem, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “1 ay içerisinde TOKİ tarafından yaklaşık 6 bin kalıcı konutun teslimi yapılacak. Bu konutların ağırlıklı bölümü de OSB’lere yakın olan İkizce mevkiinde teslim edilecek. Kalıcı konutların teslimiyle 3 ay içerisinde istihdamda yüzde 30-35 artış sağlayabiliriz. Kısa sürede üretim kapasitesinin yüzde 85’e çıkmasını bekliyoruz.”