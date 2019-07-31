Ekonomi Kaliforniyanın tahtını sallayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kaliforniya’nın tahtını sallayacak

Bademde dünya tekeli olan ABD’ye karşı yerli üretimi arttırmak isteyen Adıyamanlı üreticiler, 3 bin 500 dekar olan üretim alanını bu yıl 60 bin dekara çıkardı. 2023 hedefinin 100 bin dekar badem üretim alanı olduğu bölgede, çiftçinin hedeflerinden biri, ürünün sadece içinin değil, dış kabuğunun da çeşitli alanlarda değerlendirilmesi.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Ürün üretiminin bölgede öncü hale getirilmesi için devlet tarafından ekim ve sanayi alanında hibe verildi.
Ürün üretiminin bölgede öncü hale getirilmesi için devlet tarafından ekim ve sanayi alanında hibe verildi.

Tarım sektörü ülkemiz ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri. Ağustos'un ikinci yarısından itibaren Türkiye'nin badem üretiminde en önemli merkezi Adıyaman'da hasat başlıyor. Bu yıl da yüksek verim beklenen badem bahçelerinde, geçen yıl 10 bin tonluk hasat yapılmıştı. Ürün üretiminin bölgede öncü hale getirilmesi için devlet tarafından ekim ve sanayi alanında hibe verildi. Hem üretici, hem yatırımcı bölgeye çekildi. Bademde dünya tekeli olan ve bu liderliğini devam ettirebilmek için büyük destekler sunan ABD'ye karşı yerli üretimi arttırmak isteyen Adıyamanlı üreticiler, 3 bin 500 dekar olan üretim alanını ise 60 bin dekara çıkardı.

2023 HEDEFİ 100 BİN DEKAR

2023 hedefinin 100 bin dekar badem üretim alanı olduğu bölgede, Türkiye'nin ithalata yatırdığı oranın giderek iç üretimle daha hızlı kapatılması öngörülüyor. Üreticileri, yerli üretim bademin, ABD menşeili bademle 'kıyaslanamayacak kadar iyi' olduğunu belirtirken, ABD'nin dünya piyasalarını elinde bulundurmak adına bu bademi 'pazarlama mucizesi' ile dünyaya yaydığını ifade ediyor.

ÜRÜNÜN %80’İ İTHAL

Türkiye, badem tüketiminin yüzde 80'ini ithalat ile karşılıyor. Bu nedenle üretimin içeride artırılması, kendi kendine yetebilmesi adına büyük önem taşıyor. Yerli üretimin yetmemesi nedeniyle badem Amerika'dan ithal ediyor. Rakamlara göre ithal badem yıllık 250 milyon dolara yakın bir büyüklüğe sahip. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Adıyaman'ı badem diyarı haline getirmeye çalıştıklarını belirtirken, bu üretimin, Türkiye'nin ithalatını yüksek oranda düşürme hedefinde olduğunu söyledi. Alan, "Biz artık 'Adıyaman bademi Kaliforniya bademine karşı' diyoruz. Bu amaçla da adımlarımızı daha sağlam atıyoruz. Hedefimiz 2018'de bademde alan ve üretim bakımından Türkiye birincisi olmaktı. Bademde artık hem alan, hem üretim bakımından Türkiye'de birinci sıradayız" dedi.

REKLAM

10 MİLYON LİRALIK YATIRIM GETİRDİ

Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 milyon lira yatırımla badem işleme/paketleme tesisi kurulduğunu hatırlatan Alan, bu tesisin bölgenin 'pazarlama' eksiğini gidermek açısından büyük bir adım olduğunu, ardından 8 işleme/paketleme tesisi daha kurulduğunu dile getirdi. Alan, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü'nün de şehirde hayata geçirildiğini bildirdi.

TÜRK FINDIĞININ YERİNİ TUTMADI

ABD'nin yüksek üretimi bir dönem Türk fındığına karşı 'tehdit' olarak da değerlendirildi. ABD, çikolata/şekerleme alanında badem bazlı üretim için propaganda yapsa da, ürettiği bademin Karadeniz fındığının yerini tutması mümkün olmadı. Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, daha önce fındık konusunda yaptığı açıklamada, "Başka ülkelerin ürettiği fındık bile henüz Türk fındığını yakalayamamışken, ABD üretimi bademin bu yeri alması beklenemez" ifadesini kullanmıştı.

  • KABUĞUNDAN MDF, İÇİNDEN BAKLAVA
  • Bölge üreticilerinin önemli hedeflerinden biri de bademin sadece içini değil, dış kabuğunu da çeşitli alanlarda değerlendirilebilir hale getirmek. Bu amaçla yakın zamanda bademli baklava hayata geçirildi. Yine bu kapsamda badem ezmesinin de bölgede yapılması için tarifler araştırılacak. Ayrıca badem kabuğundan sunta ve MDF yapımı konusunda Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.
  • ADIYAMAN’DA 55, MARKETTE 120 LİRAYA
  • Badem içi kilo fiyatı Adıyaman’da 55 lira iken, market raflarına 120 lirayı bulan fiyatlarla geliyor. Bölgede badem atağı, eski bakan Veysel Eroğlu döneminde çıplak araziler ve bozuk orman alanlarında toprak işlemesi yapılması amacıyla başlatıldı. Bu alanlarda özellikle zeytin, ceviz, badem gibi türlere ait fidanlar dikilerek, genellikle hibe yöntemiyle, bölge halkına gelir kapısı oluşturulması amaçlandı.

Vizesiz Pakistan ticareti arttırır
EKONOMİ
Vizesiz Pakistan ticareti arttırır

Bu karar terörü meşrulaştırır

Bu karar terörü meşrulaştırır

​AYM'nin kararını kınayan akademisyenler, Yeni Şafak'a konuştu.
İngiliz üssü de vakıf malı!

İngiliz üssü de vakıf malı!

​Rum bölgesindeki vakıf malları için harekete geçildi.
Zıvanadan çıktı

Zıvanadan çıktı

Mustafa İslamoğlu'nun Hazreti Hatice ile ilgili sözleri tepki çekti.
Ankara-Bağdat<br>hattı sağlam

Ankara-Bağdat
hattı sağlam

​Artan ilişkileri taçlandıracak yeni projenin sinyali geldi.
Suriye'de<br>barış koridoru

Suriye'de
barış koridoru

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı.
Irak'ta<br>devrim gibi karar

Irak'ta
devrim gibi karar

İran'a bağlı milislerin tüm büroları kapatıldı.

Oyuna gelmeyin

Oyuna gelmeyin

Araç muayenesi yaptıracaklara uyarı geldi.

4 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı

4 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı

​İsrail polisine taş attığı gerekçesiyle ifade verdi.

76'ya yükseldi

76'ya yükseldi

​Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisizleştirildi.
İstanbul'da<br>yağmur sürprizi

İstanbul'da
yağmur sürprizi

​Yağmur aniden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.
3 ayda<br>10 milyar dolar

3 ayda
10 milyar dolar

Yabancı yatırımcı tarafında geri dönüş başladı.
Trabzonspor'a ret

Trabzonspor'a ret

​CAS, 2010-2011 sezonuyla ilgili kararını verdi.
Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

NATO hattına giren 2 hırsıza şok baskın.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.