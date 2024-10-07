Kalkınma yenilikçilikten geçiyor

Girişimci sayısının arttığı ülkelerde teknolojinin daha hızlı geliştiğine ve işsizliğin hızla gerilediğine dikkat çeken TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, “Türkiye’nin gelişmesi girişimciden, girişimciliğin gelişmesi yenilikçilikten geçiyor” dedi.
Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliği ile düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024 (TIW24), 10-12 Ekim’de 11’inci kez kapılarını açıyor. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin bu yılki ana teması: "Out of the Box: Human, Culture, Model" olacak.
TEKNOLOJİ DAHA HIZLI İLERLİYOR
TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Türkiye Innovation Week’e (Türkiye İnovasyon Haftası) nasıl hazırlandıklarını ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için yıl genelinde yaptıklarını anlatmak üzere gazetecilerle bir araya geldi.
Karavelioğlu, “Girişimci sayısının arttığı ülkelerde teknoloji daha hızlı gelişiyor ve buna bağlı işsizlik oranları daha hızlı geriliyor. Türkiye’nin gelişmesi girişimciden, girişimciliğin gelişmesi inovasyondan geçiyor. Etkinlik, girişimciliğin gelişmesi için gençlerimize yol gösterirken, Türkiye’nin gelişmesine de katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.
GENÇLERE ODAKLANDIK
Etkinliklerde Türkiye’nin inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi için gençlere hangi olanakların sağlanması gerektiği sorularına yanıt bulmaya çalıştıklarını belirten Kutlu Karavelioğlu, “Bu yıla özel olarak Out of the Box, yani kutunun dışında düşünce biçiminin, gençlerin gözünden ne ifade ettiği sorusuna yanıt aradık. Bu düşünce biçimini yaygınlaştırmak ve daha fazla bireyin yenilikçi çözümler üretmesini sağlamak için hangi eğitimler, araçlar veya platformlar gerektiğine baktık. Amacımız, iş modellerinin yenilikçi fikirlerle dönüşümünü sağlamak, sürdürülebilir başarıya ulaşmalarına katkıda bulunmak” diye konuştu.
1,1 milyar TL yatırım ALDI
- Kutlu Karavelioğlu, “İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa ve Mersin, olmak üzere 7 ildeki TİM-TEB Girişim Evleri kurulan teknoloji şirketlerine desteğe devam ediyor. Bugüne kadar 2 binin üzerinde teknoloji odaklı girişimciye destek verildi. Bu firmalar, kamu fonlarından 303 milyon lira, özel yatırım kuruluşlarından 851 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 154 milyon lira yatırım almayı başardı" değerlendirmesini yaptı.