Kalkınma yenilikçilikten geçiyor

Kutlu Karavelioğlu, “İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa ve Mersin, olmak üzere 7 ildeki TİM-TEB Girişim Evleri kurulan teknoloji şirketlerine desteğe devam ediyor. Bugüne kadar 2 binin üzerinde teknoloji odaklı girişimciye destek verildi. Bu firmalar, kamu fonlarından 303 milyon lira, özel yatırım kuruluşlarından 851 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 154 milyon lira yatırım almayı başardı" değerlendirmesini yaptı.