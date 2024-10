Kalkınma yenilikçilikten geçiyor

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliği ile düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024 (TIW24), 10-12 Ekim’de 11’inci kez kapılarını açıyor. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin bu yılki ana teması: "Out of the Box: Human, Culture, Model" olacak.