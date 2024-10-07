Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kalkınma yenilikçilikten geçiyor

Kalkınma yenilikçilikten geçiyor

Mehmet Ali Parto
04:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Girişimci sayısının arttığı ülkelerde teknolojinin daha hızlı geliştiğine ve işsizliğin hızla gerilediğine dikkat çeken TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, “Türkiye’nin gelişmesi girişimciden, girişimciliğin gelişmesi yenilikçilikten geçiyor” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliği ile düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024 (TIW24), 10-12 Ekim’de 11’inci kez kapılarını açıyor. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin bu yılki ana teması: "Out of the Box: Human, Culture, Model" olacak.

TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu

TEKNOLOJİ DAHA HIZLI İLERLİYOR

TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Türkiye Innovation Week’e (Türkiye İnovasyon Haftası) nasıl hazırlandıklarını ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için yıl genelinde yaptıklarını anlatmak üzere gazetecilerle bir araya geldi.

Karavelioğlu, “Girişimci sayısının arttığı ülkelerde teknoloji daha hızlı gelişiyor ve buna bağlı işsizlik oranları daha hızlı geriliyor. Türkiye’nin gelişmesi girişimciden, girişimciliğin gelişmesi inovasyondan geçiyor. Etkinlik, girişimciliğin gelişmesi için gençlerimize yol gösterirken, Türkiye’nin gelişmesine de katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.


GENÇLERE ODAKLANDIK

Etkinliklerde Türkiye’nin inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi için gençlere hangi olanakların sağlanması gerektiği sorularına yanıt bulmaya çalıştıklarını belirten Kutlu Karavelioğlu, “Bu yıla özel olarak Out of the Box, yani kutunun dışında düşünce biçiminin, gençlerin gözünden ne ifade ettiği sorusuna yanıt aradık. Bu düşünce biçimini yaygınlaştırmak ve daha fazla bireyin yenilikçi çözümler üretmesini sağlamak için hangi eğitimler, araçlar veya platformlar gerektiğine baktık. Amacımız, iş modellerinin yenilikçi fikirlerle dönüşümünü sağlamak, sürdürülebilir başarıya ulaşmalarına katkıda bulunmak” diye konuştu.


1,1 milyar TL yatırım ALDI

  • Kutlu Karavelioğlu, “İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa ve Mersin, olmak üzere 7 ildeki TİM-TEB Girişim Evleri kurulan teknoloji şirketlerine desteğe devam ediyor. Bugüne kadar 2 binin üzerinde teknoloji odaklı girişimciye destek verildi. Bu firmalar, kamu fonlarından 303 milyon lira, özel yatırım kuruluşlarından 851 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 154 milyon lira yatırım almayı başardı" değerlendirmesini yaptı.



#Türkiye İhracatçılar Meclisi
#Ticaret Bakanlığı
#girişimcilik
#kalkınma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personeli alımı: Bankanlıklar kamu kurumları iş ilanı yayımladı! İşte Resmi Gazete memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları başvuru tarihleri