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Ekonomi

Kalkınma Yolu ile ticaretin merkezindeyiz

Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu, bölgesel ticaretin kalkınmasına da katkı sağlayacak. IMEC Koridoru’na alternatif oluşurken jeopolitik dinamikler gelişecek. Bölge ülkelerine ekonomik entegrasyon imkanı sunacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 02:22 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin öncülüğünde dört ülkenin (Türkiye-Irak-Katar-Birleşik Arap Emirlikleri) ilk imzalarını koyduğu tarihi Kalkınma Yolu Projesi, bir yol olmanın ötesinde çok sayıda kazanım da sunacak. AK Parti, projenin kazanımlarını kapsamlı bir rapora döktü. Kalkınma Yolu’nun ekonomik, Avrasya ticaretine etkisi, bölgesel jeopolitik yansımaları ve Türkiye’nin kilit rolü tek tek sıralanırken özellikle bölgesel entegrasyona katkısı üzerinde duruldu.

KÜRESEL TİCARETE KATKI

Raporda, projenin ekonomik faydaları sunuldu, Asya ve Avrupa arasındaki ticareti geliştirmeyi amaçladığı kaydedildi. Maliyeti 17 milyar dolar tahmin edilen proje ile Türkiye ve Irak olmak üzere iki ülkenin ekonomik ve jeopolitik güçlerini artırarak gelecekteki ticaret potansiyellerinin canlı tutulacağına dikkat çekildi.

IMEC’E ALTERNATİF

Söz konusu projenin, Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumunu daha da güçlendireceği bildirildi. Projenin aynı zamanda G20 Zirvesi’nde gündeme gelen IMEC (Hindistan- Orta Doğu- Avrupa Ekonomik Koridoru) projesine bir alternatif oluşturarak bölgesel ticarette yeni bir sayfa açacağının altı çizildi.

KONUMLARI GÜÇLENECEK

Irak ve Türkiye arasında hayata geçirilmesi planlanan Kalkınma Yolu Projesi’nin ekonomik yansımalarının bölgesel ticaret ve ilişkiler üzerinde önemli etkilere sahip olacağı, sadece ekonomik getirileri değil, aynı zamanda iki ülkenin bölgesel konumlarını da güçlendireceği aktarıldı.

BÖLGESEL ENTEGRASYON

Kalkınma Yolu’nun transit bir güzergah olarak Avrupa ile Asya arasında ticaret süresini kısaltacağı hatırlatılırken, “Enerji ve iletişim hatlarıyla desteklenecek proje, aynı zamanda petrol ve gaz sevkiyatlarını kolaylaştırarak bölge ülkeleri arasında ekonomik entegrasyonu artırmayı amaçlıyor” denildi.

JEOPOLİTİK YANSIMALAR

Projenin bölgesel jeopolitik dinamiklere de katkıda bulunmak üzere tasarlandığı kaydedildi. Türkiye ile Irak arasında güçlenecek ticari ilişkilerin iki ülkenin de bölgesel etkisinin artmasına ve stratejik öneminin pekişmesine olanak tanıdığı belirtildi.



#Kalkınma Yolu Projesi
#Ekonomi
#IMEC
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