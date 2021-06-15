​Kalpazanlar yeniden sahnede: Düğün sezonunun açılmasıyla sahte altın şikâyetleri arttı

Pandemiyle mücadelede normalleşme adımlarının atılmasıyla ertelenen düğün ve nişan organizasyonları başlayınca sahte altın şikâyetleri arttı. Vatandaşlara altın alırken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Hem esnafı korumak hem de tüketicilerin standartları belirlenmiş altın takı ve mücevheri güvenle satın alabilmeleri için düzenli olarak Kapalıçarşı, Kuyumcukent bölgesi ve semtlerdeki kuyumcu vitrinlerinden çok tüketilen altın takı ve pırlanta numunelerini alarak denetliyoruz. Fiyatı dünya borsalarında belirlendiği için hiçbir zaman altının fiyatı büyük farklar göstermez. Altın, her yerde altındır. Bu nedenle vatandaşlarımızın piyasalardaki benzerlerinden çok daha ucuz olan altınlara şüpheyle yaklaşmaları gerekiyor” dedi.

KUYUMCU İLE VATANDAŞ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Atayık, piyasada tartışma konusu edilen gerçek olmayan altının kaynağının kuyumcuların olmadığını belirterek, genellikle içeriğini bilmeden veya bilerek piyasadan çok düşük fiyat ödeyerek bu tür altınların internet üzerinden veya imitasyon olarak satın alanların düğünlerde hediye olarak keseye attıklarını söyledi. Düğün sahiplerinin altının sahte olduğunu bozdurmaya gittiği kuyumcuda anladığını dile getiren Atayık, bu durumun çoğunlukla kuyumcu esnafıyla vatandaşları karşı karşıya getirdiğini ve konuyla alakaları olmadığı halde kuyumcuları zan altında bıraktığını ifade etti.

SAHTE ALTINI AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

Kuyumculuk mesleğiyle hiçbir ilgisi olmayan kalpazanların bu konuda akla hayale gelmeyen sahtekârlıklara başvurabildiğine dikkat çeken Atayık, “Bu nedenle, bir metalin altın olup olmadığını anlamak mümkün değildir. Çıplak gözle veya rengine bakarak hiçbir zaman anlaşılmaz. Özellikle de düğün sezonu gibi piyasaların hareketlendiği zaman aralıklarında bu denetimlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Denetim kapsamında atölyelerden perakende mağazalarına tüm sektör birimleri kontrol ediliyor” bilgisini verdi.

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SATIŞLARDA YÜZDE 20 HAREKETLİLİK VAR

Kuyumcular olarak bu yıl düğün sezonundan oldukça umutlu olduklarını ifade eden Mustafa Atayık, normalleşme adımlarının pozitif etkilerini sahada görmeye başladıkları vurguladı. Satışlarda yüzde 15-20 oranında bir hareketlilik gözlendiğine dikkat çeken Atayık, şu taleplerde bulundu: “Bu yıl düğün sezonunu, 2020 yılının yüzde 50-60 üzerinde bir artışla kapatmamız mümkün. İç piyasadaki satış hacminin daralması ve fuarların yapılmaması nedeniyle mücevher sektöründe yaklaşık 1,5 yıldır çok fazla bir ürün stoğu oluştu. Türkiye’de 40 bin kuyumcuyu temsilen üretici-toptancı ve perakende zincirinin sağlıklı işlemesi ve dinamizm kazanması için 6 olan taksit imkânının 12 aya çıkarılmasını bekliyoruz. Böyle bir düzenleme hem atölyeleri hareketlendirir, istihdamı artırır, hem de düğün sahiplerinin altın takı ve mücevhere erişimini kolaylaştıracaktır.”

Mustafa Atayık

DÜĞÜN SEZONU ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

İKO Başkanı Mustafa Atayık, kuyumcuların düzenli olarak güncelledikleri model ve koleksiyonlarıyla düğün sezonuna hazırlandıklarını belirtti. Atayık, “Bu yıl, düğün ve nişan törenleriyle ilgili taleplerde rekor artış olduğu dile getiriliyor. Bu durum altın takı ve mücevher satışlarına da olumlu yansıyacak. Kuyumcularımız, her bütçeye uygun takı seçenekleriyle hizmete hazır, düğün sahipleri de erteledikleri düğünleri bir an önce yapmak istiyor. İç piyasadaki düğün-nikah hareketliliğine bu yıl gurbetçi müşterilerimiz de katkı sunarsa ticari sirkülasyonun hız kazandığı, hareketli, tempolu, esnafın yüzünü güldüren bir düğün sezonu bizi bekliyor.”