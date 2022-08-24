Kalyon Holding'den enerjiye 2 milyar dolar

Geçen hafta Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini Abu Dabili International Energy Holding'e (IEH) 490 milyon dolara satarak dikkatleri üzerine çeken Kalyon Holding, enerji alanında 5 yıl içinde 2 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor. Satış gelirleriyle güneş enerjisi panel üretim tesislerini büyütecek olan Kalyon Holding bir yandan da tamamen güneş ve rüzgar enerjisine yönelecek. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, söz konusu ortaklığın sadece Karapınar'daki güneş santralini kapsadığını söyledi.

Cemal Kalyoncu

FABRİKAYA YENİ YATIRIM

Düzenlediği sohbet toplantısında hisse satışı sonrası gündeme gelen eleştiriler üzerine Kalyoncu, "Gelsin ortak olsunlar, Santrali götürecek değiller. Kalıcı geldiler" dedi. Kalyoncu elde edilen gelirle Ankara'daki güneş paneli fabrikasına 200 milyon dolar yatırım yapacaklarını belirterek "Bu fabrikayı satmadık. Fabrikada şu an 2 bin 200 kişi çalışıyor. Kapasite artışıyla çalışan sayısı 3 bine çıkacak. Artık bir numaralı işimiz enerji" diye konuştu.

BORCA DA ORTAK OLDULAR

490 milyon dolarlık kaynağın yarısının eylülde, yarısının da yıl başında Türkiye’ye geleceğini anlatan Kalyoncu, ortaklığın gelecek sıcak parayla sınırlı olmadığını da anlattı. IEH'in, Kalyon Enerji’nin bankalara olan 800 milyon dolarlık borcun yarısına da ortak olduğunu belirten Kalyoncu, yatırıma ve büyümeye odaklı uzun soluklu bir iş birliği yaptıklarını belirterek, "Beş yılda enerjiye 2 milyar dolarlık yatırım yapacağız" dedi. "Bundan sonraki süreçte de yurt içinde ve dışında havalimanı ve enerji işine bakacağız" diyen Kalyoncu, altyapı müteahhitliğine artık cazip bakmadığının da sinyalini verdi. Kalyoncu, bir diğer yatırım alanı olarak kapalı alanda tarım işine baktıklarını da sözlerine ekledi.

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İstanbul Havalimanı’na çok ortaklık talebi geliyor

Enerjinin yanında havacılığı da kendisine stratejik sektör olarak belirleyen Kalyon Holding, geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Havalimanı’ndaki ortaklık payını yüzde 35’ten yüzde 55 seviyesine yükselterek İGA'daki en büyük hissedar olmuştu. Projeye sonuna kadar inandıklarını anlatan Kalyoncu, "İstanbul Havalimanı'na ortak aramıyoruz ama gelen giden çok var" diye konuştu. Kalyoncu, havalimanında projeye koydukları tüm alanların kiracılar tarafından doldurulduğunu vurgularken, genel havacılık terminalinin açılışının martta yapılacağını belirtti.

Elektrikli otodan vazgeçtik

Elektrikli otomobille ilgili bugüne kadar pek bilinmeyen bir de detay paylaşan Cemal Kalyoncu, "Hong Kong'lu bir ortakla yerli elektrikli otomobil üretimi planlıyorduk. Ama Togg çıkınca vazgeçtik" dedi. Kalyoncu ayrıca elektrikli otomobil hızlı şarj istasyonlarından 170 tane kuracaklarını belirtti.

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