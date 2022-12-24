Kamu Togg alımına hazırlanıyor

Devlet Malzeme Ofisi’nin 2023 Yılı Performans Programı’nda kamuya Togg alımının ilk hazırlıkları dikkat çekti. Programın, DMO’nun önümüzdeki faaliyetlerinin sıralandığı bölümünde “Yerli elektrikli otomobilin kamuya merkezi olarak tedariki için usul ve esaslar belirlenecektir” denildi. Konuya ilişkin Satın Alma Daire Başkanlığı planlamalarını sürdürüyor.

30 BİN ADEDE YÜKSELECEK

İlk etap geçildikten sonra Avrupa pazarına adımını atacak Togg’un elçiliklerde kullanımı için de düğmeye basılacak. Yurt dışında elçilere verilecek Togg’lar ile tanıtımlar hızlandırılmış olacak. Bunun yanı sıra Türkiye içerisinde farklı makamlar için de tahsis edilecek yerli otomobil yollarda görüldükçe tanınırlığı artacak ve pazar payı yükselecek. Ayrıca elçilikler dışında yerli araç için yurt dışından bayilik talepleri oldukça fazla. 10’dan fazla ülkeden Togg bayiliği için talep gelirken, her geçen gün tekliflerin arttığı öğrenilen bilgiler arasında. 2035 yılına kadar 30 bin Togg’un alımı DMO tarafından yapılacak.

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Yüzde 75 tasarruf

Makam araçlarında yerliliğin yanı sıra Togg ile birlikte araçların maliyetlerinden tasarruf edilecek. Yıllık bakım gerektirmeyen Togg, akaryakıt kullanan rakiplerine göre kilometre başında yüksek tasarruflar sağlayabiliyor. Vergilendirme anlamında ise Togg’un benzinli ve dizel rakiplerine göre MTV de yüzde 70’e kadar az olarak belirlenmiş durumda. Toplamda bakım giderleri, yakıt giderleri ve diğer giderler hesaplandığında yerli araçta kilometre başına maliyet yüzde 75 azalıyor. Azalan maliyetler ile uzun vadede Togg sayesinde hazineden araç harcamaları için daha az para çıkacak.

FOTOĞRAF 17 Artvinde, Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su seviyesi 51 metreye ulaşan Yusufeli Barajı nedeniyle ilçede yol, köprü ve arazilerin yanı sıra anılar da suya gömülüyor. Irmakyanı köyündeki eski evi su altında kalan İsmail Yiğit, Gün geçtikçe sular yükseliyor. Hüznümüz var tabii. Anılarımız suya gömülüyor. Ama yapacak bir şey yok dedi. Çoruhun üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiyenin en yüksek, dünyanın ise 5inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023te elektrik üretimine geçecek. YÜZBİNLERCE TOGGUN ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEKBaraj, Türkiyenin 5inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Toggun 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek. SU SEVİYESİ 51 METREYE ÇIKTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla 22 Kasımda düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajında, şu ana kadar 20 milyon metreküp su depolandı. 51 metreye ulaşan su seviyesi ile Irmakyanı köyündeki yol, köprü ve arazilerin ardından diğer yapılar da su altında kaldı. Suya gömülen bölgeyi görmeye gelenler ise duygusal anlar yaşıyor. ANILARIMIZ SUYA GÖMÜLÜYOREvi su altında kalan İsmail Yiğit, Burası bizim sürekli kullandığımız bir güzergah. Buradan hep geçiyorduk, çok anılarımız var. Burası, sular altında kaldı. Gün geçtikçe sular yükseliyor. Hüznümüz var tabii. Anılarımız suya gömülüyor. Ama yapacak bir şey yok. Devletimiz sağ olsun diye konuştu. Emre Ay ise Irmakyanı köyünde oturmuyoruz. Fakat köyümüz buraya yakın. Genelde buradaki yolu kullanıp, köyümüze gidiyorduk. Şimdi yol sular altında kaldı. Eski yolumuz burası. Seviyoruz burayı, bu yollarda çok anılarımız var. Sular yükseldikçe anılar da kayboluyor gibi. Son kez gelip, fotoğraf çektirmek istedik dedi. YENİ YUSUFELİ KURULUYORBaraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesi, Yansıtıcılar mevkisinde yeniden kuruluyor. 24 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu ile oluşturulan 153 hektar alanda yeni yerleşim alanları inşa edildi. 3 bölgede 10 etap halindeki çalışmalarda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları yapıldı. 3 bin 205 konutun yanı sıra dağların eteklerinde oluşturulan yeni yerleşim birimlerinde ise yöresel mimaride, 2şer katlı modern evler yükseldi. Toplamda 34 milyar TLyi bulan yatırım kapsamında 69,2 kilometresi tünel olmak üzere köprü ve viyadüklerden oluşan 110 kilometrelik de yeni yol ağı oluşturuldu. Öte yandan Yusufeli ilçe merkezinde yaşayanların yüzde 80inin yeni yerleşim alanına yerleştiği bildirildi. Yüzbinlerce TOGG'un elektriğini üretecek: Dev proje drone ile görüntülendi Yüzbinlerce TOGG'un elektrik ihtiyacını karşılayacak dev proje için ilk adımlar atıldı. Dünyanın en büyük 5'inci barajında sular yükselmeye başladı. Türkiye'nin devi 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Togg'un 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek. Ayrıntılar haberimizde...

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