Kamu Togg alımına hazırlanıyor

Şubat ayında satışa çıkacak ve mart ayında teslim edilmeye başlanacak yerli elektrikli araç Togg için Devlet Malzeme Ofisi (DMO), alım ve dağıtımına odaklandı. İlk etapta DMO tarafından 500 aracın alınacağı öğrenildi. Alınan araçlar protokol sırasına uygun olarak kullanıcılarını bulacak.
Devlet Malzeme Ofisi’nin 2023 Yılı Performans Programı’nda kamuya Togg alımının ilk hazırlıkları dikkat çekti. Programın, DMO’nun önümüzdeki faaliyetlerinin sıralandığı bölümünde “Yerli elektrikli otomobilin kamuya merkezi olarak tedariki için usul ve esaslar belirlenecektir” denildi. Konuya ilişkin Satın Alma Daire Başkanlığı planlamalarını sürdürüyor.
30 BİN ADEDE YÜKSELECEK
İlk etap geçildikten sonra Avrupa pazarına adımını atacak Togg’un elçiliklerde kullanımı için de düğmeye basılacak. Yurt dışında elçilere verilecek Togg’lar ile tanıtımlar hızlandırılmış olacak. Bunun yanı sıra Türkiye içerisinde farklı makamlar için de tahsis edilecek yerli otomobil yollarda görüldükçe tanınırlığı artacak ve pazar payı yükselecek. Ayrıca elçilikler dışında yerli araç için yurt dışından bayilik talepleri oldukça fazla. 10’dan fazla ülkeden Togg bayiliği için talep gelirken, her geçen gün tekliflerin arttığı öğrenilen bilgiler arasında. 2035 yılına kadar 30 bin Togg’un alımı DMO tarafından yapılacak.
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Yüzde 75 tasarruf
Makam araçlarında yerliliğin yanı sıra Togg ile birlikte araçların maliyetlerinden tasarruf edilecek. Yıllık bakım gerektirmeyen Togg, akaryakıt kullanan rakiplerine göre kilometre başında yüksek tasarruflar sağlayabiliyor. Vergilendirme anlamında ise Togg’un benzinli ve dizel rakiplerine göre MTV de yüzde 70’e kadar az olarak belirlenmiş durumda. Toplamda bakım giderleri, yakıt giderleri ve diğer giderler hesaplandığında yerli araçta kilometre başına maliyet yüzde 75 azalıyor. Azalan maliyetler ile uzun vadede Togg sayesinde hazineden araç harcamaları için daha az para çıkacak.