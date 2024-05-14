Kamuda 3 yıllık tasarruf dönemi

Devlette yüz milyarlarca lirayı bulacak ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından dün Külliye'de düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyuruldu. 8 ana eksenden oluşan tasarruf paketi; taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurt dışı geçici görevlendirme harcamaları, enerji ve atık yönetimi ile haberleşme giderlerine odaklanıyor. İşte tüm kamunun 3 yıl süreyle uyması zorunlu olan tedbirler...

TAŞIT ALIMI DURDURULACAK

Ambulans ve güvenlik güçlerinin kullanımı dışında yeni araç satın alma ve kiralama yapılamayacak.

Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımı yasaklanacak. Kamuda yerli model kullanımı zorunlu olacak.

İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar özelleştirme idaresi tarafından satılacak.

SERVİSLERE KISITLAMA

Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak.

Deprem riski hariç kamu kuruluşlarında yeni hizmet binası alımı/yapımı durdurulacak.

Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanması süresiz olarak yasaklanacak.

Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak.

Devlet memurlarının kullandığı lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedeli dikkate alınarak gözden geçirilecek.

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ

Emekli olanlar kadar yeni personel alınacak.

Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek.

Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilecek.

KAMU KURUMLARI BİRLEŞİYOR

İdari genişleme sınırlandırılacak.

Bakanlıkların yurt dışı ve teşkilatlarının faaliyet yoğunlukları ve ihtiyaçlar gözden geçirilecek.

Hem defterdarlık hem de vergi dairesi başkanlıkları olan birimler birleştirilecek.

HEDİYE VERİLMESİ YASAK

Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetler otel yerine kamu tesislerinde düzenlenecek.

Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması sağlanacak.

Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesi yasaklanacak.

VERİMLİLİĞE ODAKLANDIK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı sunumda daha önce yayınlanan tasarruf genelgeleriyle kamu harcamalarının belli kurallara bağlandığını hatırlattı. Yılmaz, “Sunduğumuz paket tek başına değil, bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz, birbirini destekler mahiyette diğer paketler ile birlikte anlam ifade etmektedir" dedi. Yılmaz, paketin önceki uygulamalarla farkını da şöyle özetledi: “Geçmişten çıkardığımız derslerle bu dönem aldığımız tedbirleri daha sıkı bir izleme sistemi ile hayata geçireceğiz. Ayrıca hesap verebilirlik mekanizmalarını güçlendirerek, haklı bir gerekçeye dayanmayan sapmaları engellemeyi amaçlıyoruz."

YENİ REFORM PAKETİ YOLDA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sunumunda kemer sıkmanın detaylarını anlattı. Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan farklı kılan 3 konu olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Verimliliği artırarak tasarrufu amaçlıyoruz. İkinci olarak bu paketle birlikte çok güçlü bir izleme, denetleme ve raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Tasarruf genelgesi ve mali mevzuata aykırılık tespit edilirse Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili idareler para cezası uygulayabilecek” diye konuştu. Şimşek, yeni reform paketlerinin de yakında hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.







