Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf Tedbirleri'ni açıkladı.





Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Kamu harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.

Kamu olarak öncülük edecek az kaynakla daha çok proje yapacağız.

Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor.

Tasarruf ve verimli kaynak kullanımı konusunda yaptığımız bu güncellemede iki önemli gelişme etkili olmuştur. Depremin yaralarının sarılması ve pandemi sonrası tüm dünyanın gündemi haline gelen enflasyon ile ülkemizin kararlı mücadele etme iradesidir.

Orta vadeli programımızın enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmalarını görmeye başlayacağız. Tek hanelere inme konusunda kararlıyız.

Amacımız istikrar içinde büyümek ve kalıcı refah artışını sağlamak.

Geçen yıl bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde 5,2 olurken deprem harcamaları hariç tutulduğunda bu açık yüzde 1,6 seviyesine kadar gerilemektedir.

Hazırlıkları son aşamaya gelen genelge taslağı bu hafta içinde Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak.

Kanuni düzenleme gerektiren hususlarda parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini bekliyoruz"





Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde;

"Açıklayacağımız paket son değil.

Tedbirler tüm kamuyu kapsayacak.

Paketle raporlama ve yaptırım modeli hayata geçirilecek.

Önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak.

Yapısal reformları hızlandıracağız.

Kamuda taşıt standartlarını belirledik, etkinliği artırıyoruz.

Plaka bazlı olarak taşıt envanterini takip edebileceğiz.

Kurumlarımız sisteme veri girişine başladı.

Ambulans, savunma güvenlik gibi ihtiyaçlar hariç yeni araç almayı ve kiralamayı durduruyoruz.

Yabancı menşeili araç kullanımı belli alanlar haricinde kaldırıyoruz.

Bütçe dışı kaynaklardan, taşıt kullanımını çok sıkı kurallara ve izne tabii tutuyoruz.

İhtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış araçları tasfiye edeceğiz.

Kamu binalarında riskli binalar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Doğal afet ve güvenlikle ilgili olanlar hariç, yeni lojman alımı ve yapımını süresiz olarak kaldırıyoruz.

Lojman kiraları ve sosyal tesis kiralarını gözden geçireceğiz.

3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız.

Destek personel sayısını azaltmayı hedefliyoruz.

Kamuda esnek ve uzaktan çalışmayı artıracağız.

Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.

İdari yapılanmada etkinliği esas alacak çalışmayı başlatıyoruz.

Hizmet içi eğitimler otellerde değil sadece kamu tesislerinde yapılacak

Kamuda enerji verimliliğini daha da artıracağız."





KAMUDA TASARRUF PAKETİ'NİN DETAYLARI





Kamuda ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durdurulacak.





Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getirilecek. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getirilecek.





Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl durdurulacak. Yeni bina kiralanmasına izin verilmeyecek, mevcut kiralamalar da sonlandırılacak





Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapılacak.





Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalar tamamlanacak.





3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlanacak.



