Kamuya su tasarrufu çağrısı

Son yılların en sıcak yazını geçiren Türkiye'de suyun tasarruflu kullanılması hayati önem taşıyor. Su kaynaklarının verimli kullanılması için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı da, tüm bakanlıklara ve diğer kamu kurumlarına 'su tasarrufu çağrısında' bulundu. Bakanlık yaz döneminde su verimliliğini gözetilmesi ve 'azalt-değiştir-yeniden kullan' stratejileri ile uyumlu tedbirlerin alınmasına dikkat çekti.

VERİMLİ TÜKETİMLE TÜKETİMİ DÜŞÜRÜN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı imzalı yazıda, içme suyu şebekeleri ve depolarında su kaybına neden olan arızaların giderilmesi, peyzajda kuraklığa dayanıklı bitkilerin tercih edilmesi, park, bahçe, cami gibi alanlarda suyun boşa akmasının önlenmesi, süs havuzlarında kontrollü su kullanımının ve suyun çevriminin sağlanması gibi önlemlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu. Yaz döneminde su verimliliği için kurumların neler yapılabileceğini anlatan yazıda, buharlaşmanın arttığı diğer taraftan da sulama sezonun başlaması nedeniyle tarımsal sulama başta olmak üzere her türlü su talebinin yoğunlaştığı yaz döneminde, su kaynaklarının verimli kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

İÇME SUYUNDAKİ KAYIP ÖNLENMELİ

Bakan Yumaklı, yazıda su verimliliğinin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirler vurgulandı. İlk olarak içme suyu şebekeleri ve depolarındaki sızıntı ve arızaların takip edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yazıda ayrıca, içme kullanma suyu niteliğindeki suyun kaybının önlenmesi için ivedilikle gerekli çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi. Aynı zamanda, park, bahçe, refüj gibi kamusal yeşil alanlarda ve turizm tesislerinin yeşil alanlarında bölgenin şartlarına uygun kuraklığa dayanıklı peyzaj bitkilerin (gladiçya, sabin ardıcı, konik ladin, sapsız meşe vb. gibi) tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

ARAÇ YIKAMADA KONTROLLÜ TÜKETİM

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, tüketimin yoğun olduğu araç yıkama işletmelerinde su kullanımının kontrol altına alınması gerektiği vurgulandı. Bununla birlikte araçların su verimliliği esaslı yöntemlerle temizlenmesi gerektiği ifade edildi. Park, bahçe, cami vb. kamuya açık alanlarda suyun boşa akmasının önlenmesi için de kontrollerin sağlanması çağrısı yapıldı. Basınçlı duş başlığı, tasarruflu musluk ucu aparatı (perlatör), sensörlü musluk, tasarruflu rezervuar gibi su verimliliği sağlayan cihaz ve ekipmanların, ticarethaneler/işletmeler, kamu binaları, haneler vb. özel ve tüzel kişiliği haiz yerlerde tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Tarlayı gece sula

Tarım ve Orman Bakanlığı, turizm tesislerinde düzenli bakım yapılması ve su tasarrufu sağlayan ekipmanların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda, endüstriyel işletmelerde temiz suların, altyapı değişikliği gerektirmeyen alanlarda yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Yazılı açıklamada, OSB şebekelerinde ve tesis içi hatlarda su kullanımları kayıt altına alınarak düzenli olarak izlenmesi gerektiğin vurgulandı. Tarımda ise gece sulamasına ağırlık verilmesi gerektiği ve basınçlı sulama sistemlerinin tercih edilmesinin önem taşıdığı kaydedildi.







