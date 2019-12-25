Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü artışla tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 artışla 286,70 liradan tamamladı. Buna göre çeyrek altın 466 TL olurken yarım altın ise 933 TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 466,00 lira, Cumhuriyet altını 1.909,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 286,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 286,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.909,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 265,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.865,00
  • Yarım Ziynet 933,00
  • Çeyrek Ziynet 466,00

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