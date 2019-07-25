Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,68 azalışla 260,40 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 424,00 lira, Cumhuriyet altını 1.736,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 260,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,40
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.736,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 241,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.695,00
  • Yarım Ziynet 848,00
  • Çeyrek Ziynet 424,00
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