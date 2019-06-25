Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları ne kadar oldu? - Çeyrek altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 artışla 266,10 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 433,00 lira, Cumhuriyet altını 1.773,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 266,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 266,10
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.773,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,50
  • Lira(Tam) Ziynet 1.732,00
  • Yarım Ziynet 866,00
  • Çeyrek Ziynet 433,00
Erdoğan askerlik yasasını onayladı

Erdoğan askerlik yasasını onayladı

​Askerlik 6 aya düştü, sürekli bedelli askerlik geldi.
Gezinin finansörüne tahliye yok

Gezi'nin finansörüne tahliye yok

Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.
FETÖcüler cirit atıyor!

FETÖ'cüler
cirit atıyor!

​Bakanlık'taki kripto FETÖ'cüler renk vermiyor...
Sonuçlar değerlendirilecek

Sonuçlar değerlendirilecek

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı.
Filistin davası satılacak bir mal değildir

Filistin davası satılacak bir mal değildir

Lübnan "Yüzyılın Anlaşması"na karşı birlik çağrısında bulundu.
MİT için gözleyecek

MİT için gözleyecek

​TB2 Bayraktar, MİT'in envanterine de girdi.
Tek yol: İşbirliği

Tek yol: İşbirliği

Uzmanlara göre Yunanistan kaybetmeye mahkum.
Şoför tutuklandı

Şoför tutuklandı

​Mersin'deki kazada bir kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kaderine terk edildi

Kaderine terk edildi

​Milyon dolarlık 5 yıldızlı otelde kira anlaşmazlığı.
Dünyadaki<br>10 kriz bölgesi

Dünyadaki
10 kriz bölgesi

2019'da yakından takip edilecek 10 kriz bölgesi.
Siparişle bu <br>işler olmaz

Siparişle bu
işler olmaz

Erdoğan'dan kabine revizyonu sorusuna yanıt.
-6'yla başlayacak

-6'yla başlayacak

​FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası.
Nem de artacak

Nem de artacak

​Meteorolojiden İstanbullulara uyarı geldi.
Milli irade tecelli etti

Milli irade tecelli etti

Erdoğan, seçimin ardından ilk kez konuştu.
20 ülkeye<br> ihraç ediliyor

20 ülkeye
ihraç ediliyor

​Dededen kalma işi devam ettiriyor.
Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı için flaş karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.