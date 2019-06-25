Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

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Bahçeli'den ilk açıklama: Cumhur İttifakı varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir" dedi.