Kapalıçarşı'da çeyrek altın 755 lira oldu

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CHP'li Özkoç: Kaftancıoğlu'nun 'Ermeni soykırımını' destekleyen tweeti yok

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915" mesajını paylaşarak Ermeni tezlerine destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu savundu. Kaftancıoğlu'nun paylaşımını görmezden gelen Özkoç, "Kendisinin Ermeni soykırımı desteklediğini söylüyorlar. Böyle bir tweeti hiç olmadı" dedi.