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Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 755 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 755 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 466,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 92 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda çeyrek altın 755 lira oldu
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 92 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 466,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 467,00 467,20 466,00 466,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.079,00 3.100,00 3.071,00 3.092,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 426,00 430,00 425,00 429,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.009,00 3.029,00 3.001,00 3.021,00
  • Yarım Ziynet 1.504,00 1.514,00 1.500,00 1.510,00
  • Çeyrek Ziynet 752,00 757,00 750,00 755,00

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