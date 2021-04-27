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Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 760 liraya geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 760 liraya geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 azalışla 469,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 112 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda çeyrek altın 760 liraya geriledi
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 112 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,85 düşüşle 469,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PAZARTESİ SALI
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 473,00 473,20 469,00 469,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.117,00 3.138,00 3.091,00 3.112,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 431,40 435,40 428,00 432,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.046,00 3.066,00 3.020,00 3.040,00
  • Yarım Ziynet 1.523,00 1.533,00 1.510,00 1.520,00
  • Çeyrek Ziynet 762,00 767,00 755,00 760,00
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