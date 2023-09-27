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Ekonomi

Karabağ manata geçiyor

Ayrılıkçı Ermenilere karşı başarılı bir anti-terör operasyonu gerçekleştiren Azerbaycan, masada müzakereler sürerken bölgenin entegrasyonu için de peş peşe adımlar atıyor. Elektrik sisteminin Azerbaycan şebekesine bağlanmasının ardından ikinci gelişme para birimi konusunda yaşanacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv

İlerleyen süreçte Ermenistan dramının yerine Azerbaycan manatı kullanımı için çalışma başlatılacak.


SU VE DOĞAL GAZ DA BAKÜ’YE BAĞLANACAK

30 yıl süren Ermeni işgalinden 2020’de kurtarılan bölgeler ile birlikte Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da da altyapı ve toplumsal hizmetlere odaklandı. Bu çerçevede altyapı da Azerbaycan’a entegrasyonun sağlanması ilk hedefler arasında. Elektrik şebekesinin Azerbaycan milli sistemine bağlanmasının ardından, su ve doğal gazda da aynı süreç işleyecek. Böylece Ermenistan’ın bölge ile irtibatı ve etkisi aşama aşama bitirilecek.


BANKACILIK VE PARA BİRİMİ

Ardından ekonomik ağ entegre edilecek. Bölgede ticari ve ekonomik hayatta ödemelerinde geçerli olacak para birimi de açıklığa kavuşacak. Ermeni bankacılık sistemi kaldırılarak ödemeler için yerel banka şubeleri açılması bekleniyor. Bölgenin Azerbaycan’la ekonomik uyumunda en önemli adım ise ilerleyen süreçte Ermenistan dramının yerine Azerbaycan para birimi manatın kullanımı için çalışma başlatılması olacak.


#Azerbaycan
#Karabağ
#Manat
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