Karadeniz gazında testlerin yüzde 63’ü tamam

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazı için “Şu anda dışarıdaki kozmetik işleri yapıyoruz” dedi. Bilgin, “Mart sonunda devreye almakta bir problem görünmüyor. Mekanik olarak tüm ekipmanlar yerleştirildi ve en son testleri yapılıyor” bilgisini verdi. Binlerce test yapıldığını kaydeden Bilgin, “Bu testlerden bir tanesinde başarısız olma durumunda dönüp süreci en başından bir daha kontrol etmek durumundayız. Toplam 992 büyük çapta testin yüzde 63’ü tamamlanmış durumda” diye konuştu. Gazla seçim arasında paralellik kuranlara da seslenen Bilgin, bu sürecin siyasi meselelerinin dışında olması gerektiğini dile getirdi.