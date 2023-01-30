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Ekonomi

Karadeniz gazında testlerin yüzde 63’ü tamam

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazı için “Mart sonunda devreye almakta bir problem görünmüyor. Mekanik olarak tüm ekipmanlar yerleştirildi ve en son testleri yapılıyor” bilgisini verdi. Binlerce test yapıldığını kaydeden Bilgin, “Toplam 992 büyük çapta testin yüzde 63’ü tamamlanmış durumda” diye konuştu.

Ali Kürşat Büyükada
Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazı için “Şu anda dışarıdaki kozmetik işleri yapıyoruz” dedi.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazı için “Şu anda dışarıdaki kozmetik işleri yapıyoruz” dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazı için “Şu anda dışarıdaki kozmetik işleri yapıyoruz” dedi. Bilgin, “Mart sonunda devreye almakta bir problem görünmüyor. Mekanik olarak tüm ekipmanlar yerleştirildi ve en son testleri yapılıyor” bilgisini verdi. Binlerce test yapıldığını kaydeden Bilgin, “Bu testlerden bir tanesinde başarısız olma durumunda dönüp süreci en başından bir daha kontrol etmek durumundayız. Toplam 992 büyük çapta testin yüzde 63’ü tamamlanmış durumda” diye konuştu. Gazla seçim arasında paralellik kuranlara da seslenen Bilgin, bu sürecin siyasi meselelerinin dışında olması gerektiğini dile getirdi.

Ali Kürşat Büyükada ve Melih Han Bilgin

ENERJİ FİLOSUNA YENİ GEMİLER EKLENECEK

Bilgin, şunları söyledi: “Yavuz sondaj gemisine üst seviye, Kanuni sondaj gemisine alt seviye tamamlama yapılacak ekipmanlar konuldu, Fatih sondaj gemisine ise sondaj yapacak ekipmanlar konuldu.Her geminin farklı bir işlevi var. Enerji filomuza sondaj gemisi olmayabilir ama daha üst segment gemiler eklenecek.” Karadeniz gazının mart ayında devreye alınması için problem gözükmediğini ifade eden Bilgin, “İletim hatlarının son kalibrasyonlarını yapıyoruz” dedi.

Akdeniz’den vazgeçmedik

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz’de 17, Akdeniz’de ise 9 kuyu kazdıklarını ve ekonomik olarak değer görülen keşiflerin açıklandığını söyledi. Bilgin, “Abdülhamid gemisi Akdeniz'de sondaj yapıyor. Doğu Akdeniz’deki çalışmalardan vazgeçmiş değiliz” dedi.


#Enerji
#Karadeniz
#Doğal Gaz
#TPAO
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Karadeniz gazında testlerin yüzde 63’ü tamam
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