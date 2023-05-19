Karadeniz'e stratejik OSB

Samsun’da kara, hava, deniz ve demir yolu gibi dört ulaşım ağının bir arada bulunduğu konumu, gelişmiş altyapısı ile üretimde Karadeniz Bölgesi’ne yeni bir soluk getirecek Samsun Yeni OSB yatırımcılarına kapılarını açtı. 2,6 milyon metrekare alan üzerine kurulan yeni OSB Samsun Limanı’na 16 km, havaalanına 6 km, kara yolu ile demir yolu lojistik merkezine 1’er km mesafede. Samsun OSB ulaşım ağlarına yakınlığı nedeniyle ihracata hız katacak. Karadeniz’de üretilen ürünler Avrupa ve Kuzey ülkelerine satışı kolaylaştırarak ihracatı artıracak.

KAZANÇ VE İSTİHDAM KAPISI

Sanayiciler için üretim ve kazanç kapısı, bölge vatandaşları için ise istihdam yaratacak Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi ve yeni serbest bölge ile Samsun önemli bir üretim merkezi haline gelecek. Sanayi bölgesi müteşebbis heyetine tapular devredilirken devri gerçekleşen alanlarda çarklar kısa sürede dönmeye başlayacak. Samsun Yeni OSB’nin yüksek teknoloji ve katma değerli ürünler üreten, ihracata dayalı, savunma sanayi içeren seçkin yatırımlara tahsis edilmesi hedefleniyor.

DOĞAYA ZARARSIZ

Samsun Yeni OSB sanayi atıklarının kimyasal ve biyolojik arıtma tesisi ile doğaya zarar vermeyecek. OSB içerisinde bulunan arıtma tesisi dünyada en gelişmiş teknolojileri kullanarak zararlı ve zararsız maddeleri ayrıştıracak. Tesisteki artıma sistemi dünyada ilk 10 arıtma sistemi arasında.







