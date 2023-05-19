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Ekonomi

Karadeniz'e stratejik OSB

Karadeniz Bölgesi’ne üretimde önemli bir soluk getirecek Samsun Yeni OSB yatırımcılara kapılarını açtı. 365 futbol sahası büyüklüğündeki OSB’den, Avrupa ve kuzey ülkelerine üretilen ürünler hızlı bir şekilde ulaştırılacak. Ayrıca OSB sanayi atıklarının kimyasal ve biyolojik arıtma tesisi ile doğaya zarar vermeyecek.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Savunma sanayii yatırımlarını çekmesi hedefleniyor.

Savunma sanayii yatırımlarını çekmesi hedefleniyor.

Samsun’da kara, hava, deniz ve demir yolu gibi dört ulaşım ağının bir arada bulunduğu konumu, gelişmiş altyapısı ile üretimde Karadeniz Bölgesi’ne yeni bir soluk getirecek Samsun Yeni OSB yatırımcılarına kapılarını açtı. 2,6 milyon metrekare alan üzerine kurulan yeni OSB Samsun Limanı’na 16 km, havaalanına 6 km, kara yolu ile demir yolu lojistik merkezine 1’er km mesafede. Samsun OSB ulaşım ağlarına yakınlığı nedeniyle ihracata hız katacak. Karadeniz’de üretilen ürünler Avrupa ve Kuzey ülkelerine satışı kolaylaştırarak ihracatı artıracak.

KAZANÇ VE İSTİHDAM KAPISI

Sanayiciler için üretim ve kazanç kapısı, bölge vatandaşları için ise istihdam yaratacak Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi ve yeni serbest bölge ile Samsun önemli bir üretim merkezi haline gelecek. Sanayi bölgesi müteşebbis heyetine tapular devredilirken devri gerçekleşen alanlarda çarklar kısa sürede dönmeye başlayacak. Samsun Yeni OSB’nin yüksek teknoloji ve katma değerli ürünler üreten, ihracata dayalı, savunma sanayi içeren seçkin yatırımlara tahsis edilmesi hedefleniyor.

DOĞAYA ZARARSIZ

Samsun Yeni OSB sanayi atıklarının kimyasal ve biyolojik arıtma tesisi ile doğaya zarar vermeyecek. OSB içerisinde bulunan arıtma tesisi dünyada en gelişmiş teknolojileri kullanarak zararlı ve zararsız maddeleri ayrıştıracak. Tesisteki artıma sistemi dünyada ilk 10 arıtma sistemi arasında.


Akademisyen Ata Özkaya'dan yerli yatırımcıya skandal çağrı: Dövizlerini piyasadan çekerek hükümeti politikalarından vazgeçirebilirler
Akademisyen Ata Özkaya'dan yerli yatırımcıya skandal çağrı: Dövizlerini piyasadan çekerek hükümeti politikalarından vazgeçirebilirler

Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ata Özkaya, katıldığı canlı yayında, seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanması durumunda, yerli yatırımcıların dövizlerinizi bankadan çekebileceğini söyledi. Hükümetin ekonomi politikalarının 'sürdürülemez' olduğunu iddia eden Özkaya, "Yabancı para yatırımı yapanlar, hükümetin bu politikalara devam etmemesi için dövizlerini bankadan çekebilir" diye konuştu. Finansal okuryazarlığı yüksek olan doktor, mühendis gibi meslek kollarına işaret eden Özkaya, "Dövizinin orada olması hükümet politikalarının sürmesine yardımcı olmaktadır." dedi.


#Karadeniz
#OSB
#Samsun
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