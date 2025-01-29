Karbon Piyasası Kurulu geliyor

Meclis gündemine alınması beklenen İklim Yasa teklifinin taslak metnine göre, İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Emisyon Ticareti Sistemi, bu kapsamda faaliyet gösteren işletmelerin denetim ve gözetiminden sorumlu olacak. Sektör paydaşları sisteme katılım payı ödeyerek dahil olacak. Sistem kapsamında, işletmelerin sera gazı emisyonuna neden olan faaliyetlerini yürütebilmek için Başkanlıktan sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak. Sistem dahilinde ki işletmelerin doğrulanmış sera gazı emisyon performansı ilişkin verileri ilgili kurumlarla paylaşacak.