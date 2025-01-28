Suriye'ye ihracat yüzde 35 arttı: 'Gümrük vergisi' iddiaları rakamlarla çürütüldü

"Güya 11 Ocak'taki bu kararlardan sonra Habur kapımızdan tırların gittiği, oradan YPG, PYD terör örgütünün kontrol ettiği bölgelere mal taşındığı iddiası da kesinlikle doğru değil, yanlıştır. Kuzey Irak'ta çok yüksek gümrük vergileri var. Yani Türk ihracat yükü Kuzey Irak'ta gümrük vergilerini yüksek oranda ödeyecek sonra Suriye tarafına geçmek için bir kez daha ödemek zorunda kalacak. Bu, makul olmayan, çok da pahalı bir ihracat taşıması olur ki biz gerek fiziki kontrolle, gerekse güvenlik kontrolleriyle, gerekse de rakamlar itibarıyla bu iddianın da yalan, yanlış olduğunu ortaya çıkardık. Bunun da kamuoyumuzca bilinmesini arzu ediyoruz."