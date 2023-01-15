Kardeşlerin ticaret evleri: Sekiz başkentte kurulacak

Türkiye dış ticarette yeni bir döneme hazırlanıyor. Türk dili konuşan ülkeler ticaret hacimlerini genişletmede birbirlerine yardımcı olmak için Türk Ticaret Evleri açıyor. Türk Devletleri Teşkilatı altında yeniden yapılanan Türkçe konuşan ülkeler ticarette de ilişkilerini sıkılaştıracak adımlara yenisini ekliyor. Önceki yıl ekonomi bakanları düzeyinde ortaya atılan Türk Ticaret Evleri önerisinde yeni aşamaya geçiliyor. Projeye göre, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'nin yanı sıra gözlemci olarak bulunan Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın başkentlerinde Türk Ticaret Evleri devreye sokulacak. Proje kapsamında üye ülkeler arasındaki ticareti genişletmenin yanı sıra, devletler farklı coğrafyalardaki üye devletlerin pazarlarına giriş için de birbirlerine yardımcı olacak. Ayrıca üye devletlere özel yatırım teşvikleri ve ilave destekler sunulacak.

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LOJİSTİKTEN HUKUKA HER ALANDA

Ülkelerin üye olması ve lisanslandırılmasını ise Türk Ticaret ve Sanayi Odası yapacak. Kurulacak olan ticaret evleri üye devletlerin şirketlerine pazar analizleri, gireceği ülkenin iç dinamikleri, iş bulma, danışmanlık hizmetleri ve pazarlama desteği

gibi destekler sunarak dış pazarlara girişi kolaylaştıracak. Ayrıca Türk Ticaret Evleri, perakende satışlarda güvenceler sağlayacak bunun yanı sıra şirketlerin proaktif olarak ağ kurması ve işi genişletmesine yardımcı olması için bir platform da kurulacak. Bu adım aynı zamanda söz konusu ülkelerin global pazarlarda ortak hareket etmelerini sağlayacak. ,

KOBİ'LER İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI

Ticaret evlerinde KOBİ’lerin ürünlerini sergilemek için 200 metrenin üzerinde sergi alanları olacak. Şirketlerin kullanabilmesi adına 240 kişiden az olmayacak şekilde etkinlik odası, birebir görüşmeler için özel odalar, karşılama alanları donanımlı konferans salonları ve sosyal etkinliklerin yapılacağı salonlar da Türk Ticaret Evleri'nde bulunacak. KOBİ'lere yönelik program da hazırlanacak.

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PROFESYONEL DESTEK



Türk Ticaret Evleri, pazarlara girmek isteyen KOBİ’lere iş ortakları bulacak. Birebir görüşme portalları aracılığı ile karşılıklı ticaret hacmini yükseltmek ve ihracatçı KOBİ şirketleri birbirine tanıtacak. Yatırım fırsatı arayanlara yatırımları için danışmanlık hizmeti sağlayacak ticaret evleri ülkeler arasındaki lojistik hizmetler konusunda profesyonel hizmetleri firmalara sunarak en kısa sürede alışverişin gerçekleşmesini sağlayacak. Bunların yanı sıra ülkelerde ürün sigortalama, ticari hukuk ve kontratlar hakkında üyelere yardımcı olarak KOBİ’lerin büyümesine katkı sağlayacak.