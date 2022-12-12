Ekonomi Kart sahiplerine 31 Aralık uyarısı Milyonlarca lira silinebilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kart sahiplerine 31 Aralık uyarısı: Milyonlarca lira silinebilir

Kredi kartı, banka kartı ve indirim kartlarında biriken puanlara yönelik uyarı mesajları gelmeye başladı. Kartlarda biriken para puanlar yıl sonuna kadar kullanılmaması halinde silinecek.

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Haber Merkezi Diğer
Kart sahiplerine 31 Aralık uyarısı: Milyonlarca lira silinebilir
Foto/arşiv

Akaryakıttan gıdaya, giyimden kozmetiğe neredeyse her alanda kullanılan alışveriş kartlarında biriken milyonlarca liralık puanlar 31 Aralık tarihi itibarıyla siliniyor.

Alışveriş esnasında tüketicilere indirim ve farklı avantajlar sunan alışveriş kartları için markalar müşterilerine şimdiden bilgi mesajları atmaya başladı.

KULLANILMAYAN PUANLAR KURUMLARA KALIYOR

Bu kartlarda kredi kartlarında olduğu gibi alışveriş yaptıkça para yerine geçen puanlar birikiyor. Her firma belirli miktarlarda puanlar yüklüyor. Bu puanlar biriktikçe para olarak kullanılıyor. Tüketiciler biriken puan kadar alışverişi belki de ücretsiz yapacak ya da biriken puan kadar indirim alabiliyor. Ancak puanlar kullanılmadığı takdirde 1 Ocak 2023’ten itibaren toplanan ve karşılığı para olan bu puanlar bankaya ya da kartı veren markaya kalıyor.

BANKALAR İÇİN SÜRE DEĞİŞİYOR

Kredi kartı ve banka kartlarında ise durum biraz daha farklı. Her bankanın para puanları için son tarih sınırı farklı. Bankalar 6 ila 24 ay arasında değişen sürelerde tüketiciye sınır koyabiliyor. Bu kapsamda tüketicilerin bankalardan bilgi alması gerekiyor. Bankaların mobil uygulamalarından da süre kontrolü yapılabiliyor.

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