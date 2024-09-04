Karteller yapay zekayla tespit edilecek

Önümüzdeki 5 yılı kapsayan stratejik plan kapsamında, kartellerin ortaya çıkarılması için iktisat temelli analizlerin artırılması, pişmanlık programına başvuruları artıracak değişikliklerin yapılması, kartelleri ihbar eden gerçek kişiler için para ödülü gibi teşvik edici uygulamaları hayata geçirilecek. Ayrıca tespitlerde yapay zeka uygulamaları ve yazılımlardan yardım alınarak ihlal tespitinin zamanında ve etkin biçimde yapılması sağlanacak.

Şirketlerin bir dönem aralarında anlaşmak suretiyle ortak fiyat ya da satış kanallarını belirlediği ancak daha sonra bundan pişman olarak yapıyı ifşa etmek için Kurula başvurduğu pişmanlık müessesesinde de yenilik yapılacak. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ise önümüzdeki 5 yıllık stratejilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi: “Ekonomik ve finansal gücün az sayıda kişi ve şirketlerin elinde toplandığı, tekellerin ve kartellerin hâkim olduğu bir ekonomik yapı şüphesiz ki toplumsal refahın önündeki en önemli engel. Beş yıllık stratejik planımızı bu temel misyonu esas alarak oluşturduk” ifadelerini kullandı.