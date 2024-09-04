|
Ekonomi

Karteller yapay zekayla tespit edilecek

Piyasa dengelerini bozacak kartel ve tekellerin ortaya çıkarılmasını önlemek isteyen Rekabet Kurumu yeni önlemler alıyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:04 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Önümüzdeki 5 yılı kapsayan stratejik plan kapsamında, kartellerin ortaya çıkarılması için iktisat temelli analizlerin artırılması, pişmanlık programına başvuruları artıracak değişikliklerin yapılması, kartelleri ihbar eden gerçek kişiler için para ödülü gibi teşvik edici uygulamaları hayata geçirilecek. Ayrıca tespitlerde yapay zeka uygulamaları ve yazılımlardan yardım alınarak ihlal tespitinin zamanında ve etkin biçimde yapılması sağlanacak.

REFAHI BOZANA ACIMA YOK

Şirketlerin bir dönem aralarında anlaşmak suretiyle ortak fiyat ya da satış kanallarını belirlediği ancak daha sonra bundan pişman olarak yapıyı ifşa etmek için Kurula başvurduğu pişmanlık müessesesinde de yenilik yapılacak. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ise önümüzdeki 5 yıllık stratejilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi: “Ekonomik ve finansal gücün az sayıda kişi ve şirketlerin elinde toplandığı, tekellerin ve kartellerin hâkim olduğu bir ekonomik yapı şüphesiz ki toplumsal refahın önündeki en önemli engel. Beş yıllık stratejik planımızı bu temel misyonu esas alarak oluşturduk” ifadelerini kullandı.



#Yapay Zeka
#Kartel
#Ticaret
#Ekonomi
#Rekabet Kurulu
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÇKS kayıt yenileme başvuruları başladı: Çiftçi Kayıt Sistemi 2025 kayıt yenileme E Devlet başvurusu nasıl yapılır?