Katliam finansörü Danone'nin geçmişi skandallarla dolu

7 Ekim 2023'ten bu yana terör devleti İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarda en az 17 bin 818’i çocuk, 12 bin 287’si kadın, 45 bin 658 Filistinli can verdi, 108 bin 583 kişi de yaralandı.

İsrail'in çocuk yaşlı kadın demeden on binlerce insanı hunharca katlettiği Gazze'deki soykırımı uluslararası bir çok marka tarafından doğrudan veya dolaylı yoldan finanse ediliyor.

Dünya tarihinin gördüğü eşine az rastlanan soykırımın sponsorları arasında yer alan bazı markalar ise tüm dünyada boykot ediliyor. Boykot edilenler arasında, İsrail merkezli şirketlerle ortaklık yapan büyük gıda markaları da bulunuyor.

Özellikle tüm dünyada faaliyet gösteren gıda ve içecek şirketi Danone, İsrail’in en büyük gıda şirketlerinden Strauss Group’un alt kuruluşu Strauss Dairies ile ortaklıkla Gazze'deki soykırımın finansörleri arasında yer alıyor. Danone'nin söz konusu şirkette yüzde 20 hisseye sahip olduğu belirtiliyor.

Özellikle tüm dünyada faaliyet gösteren gıda ve içecek şirketi Danone, İsrail’in en büyük gıda şirketlerinden Strauss Group’un alt kuruluşu Strauss Dairies ile ortaklıkla Gazze'deki soykırımın finansörleri arasında yer alıyor. Danone'nin söz konusu şirkette yüzde 20 hisseye sahip olduğu belirtiliyor.

Yapılan denetimlerde, Birşah sütlerinin üretildiği tesiste bir parti süt ürününe süt yerine su eklenmiş olduğu belirlendi. Bu tespit sonrası, 176.L parti numarasına sahip Birşah marka 1 litre yüzde 3,1 yağlı UHT sütlerin toplatılmasına karar verildi.

Yapılan denetimlerde, Birşah sütlerinin üretildiği tesiste bir parti süt ürününe süt yerine su eklenmiş olduğu belirlendi. Bu tespit sonrası, 176.L parti numarasına sahip Birşah marka 1 litre yüzde 3,1 yağlı UHT sütlerin toplatılmasına karar verildi.

Dünya çapında faaliyet gösteren gıda ve içecek şirketi olarak, yıllar içinde birçok ülkede çeşitli tartışmaların ve skandalların odağında yer alan Danone, sıklıkla ürünlerinin güvenliği ve sağlıklı beslenme standartlarına ilişkin şüpheler nedeniyle tartışma konusu haline geldi.

Danone, özellikle 2000'li yıllarda rakiplerini satın alarak ya da piyasadan dışlayarak tekelci bir pozisyon elde etmekle suçlandı. Avrupa ve Asya'da birçok antitröst davasıyla karşı karşıya kaldı.

Marka geçmişte birçok skandala imza atmış ve bu olaylar, ürünlerinin güvenirliliği konusunda ciddi şüphelerin oluşmasına neden olmuştu.

Reklamın çocuk beslenmesi üzerine aşırı vurgusu, o dönemde bazı uzmanlar tarafından sıkça eleştirildi. Bu durum, çocukların doğal beslenmelerini engelleyip, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bozabileceği gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

2015'te Danone, bazı süt ürünlerinin sağlık üzerindeki etkilerini abartarak yanıltıcı reklamlar yaptığı için çeşitli eleştiriler aldı. Bu skandal, özellikle Danone'un probiyotik içerikli süt ürünleri ile ilgili reklamlarıyla gündeme geldi. Şirket, bu ürünlerin sindirim sağlığı üzerinde belirli olumlu etkiler sağladığına dair kanıtları yetersiz olan reklamlar yayınladı. Reklamlarda, bu süt ürünlerinin vücut üzerinde şifa verici etkiler sunduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sorunlarını çözdüğü gibi vaatlerde bulunuldu.