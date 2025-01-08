Katliam finansörü Danone'nin geçmişi skandallarla dolu

'Birşah' markalı sütlerde su tespit edilmesi sonrası ürünlerini piyasadan toplatma kararı alan terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımının finansörlerinden Danone'nin skandallarla dolu sicili markanın piyasaya sürdüğü ürünleri ile ilgili şüpheleri artırıyor. Marka geçmişte de bir çok ülkede yasal süreçlere tabi tutulmuş ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
7 Ekim 2023'ten bu yana terör devleti İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarda en az 17 bin 818’i çocuk, 12 bin 287’si kadın, 45 bin 658 Filistinli can verdi, 108 bin 583 kişi de yaralandı.
İsrail'in çocuk yaşlı kadın demeden on binlerce insanı hunharca katlettiği Gazze'deki soykırımı uluslararası bir çok marka tarafından doğrudan veya dolaylı yoldan finanse ediliyor.
Katliam finansörü sağlığı da tehdit ediyor
Dünya tarihinin gördüğü eşine az rastlanan soykırımın sponsorları arasında yer alan bazı markalar ise tüm dünyada boykot ediliyor. Boykot edilenler arasında, İsrail merkezli şirketlerle ortaklık yapan büyük gıda markaları da bulunuyor.
- Özellikle tüm dünyada faaliyet gösteren gıda ve içecek şirketi Danone, İsrail’in en büyük gıda şirketlerinden Strauss Group’un alt kuruluşu Strauss Dairies ile ortaklıkla Gazze'deki soykırımın finansörleri arasında yer alıyor. Danone'nin söz konusu şirkette yüzde 20 hisseye sahip olduğu belirtiliyor.
'Süt' yerine 'su' satmışlar
Danone İsrail'in finansörü olmayı sürdürürken geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ilgilendiren büyük bir skandal patlak verdi.
- Yapılan denetimlerde, Birşah sütlerinin üretildiği tesiste bir parti süt ürününe süt yerine su eklenmiş olduğu belirlendi. Bu tespit sonrası, 176.L parti numarasına sahip Birşah marka 1 litre yüzde 3,1 yağlı UHT sütlerin toplatılmasına karar verildi.
Skandalı kabul ettiler
Kamuoyunda geniş bir tepkiyle karşılanan olayın ardından yapılan açıklamada, söz konusu durumun üretim sürecindeki bir teknik aksaklık nedeniyle meydana geldiğini savunuldu.
Geçmişi skandallarla dolu
Dünya çapında faaliyet gösteren gıda ve içecek şirketi olarak, yıllar içinde birçok ülkede çeşitli tartışmaların ve skandalların odağında yer alan Danone, sıklıkla ürünlerinin güvenliği ve sağlıklı beslenme standartlarına ilişkin şüpheler nedeniyle tartışma konusu haline geldi.
Danone, özellikle 2000'li yıllarda rakiplerini satın alarak ya da piyasadan dışlayarak tekelci bir pozisyon elde etmekle suçlandı. Avrupa ve Asya'da birçok antitröst davasıyla karşı karşıya kaldı.
Marka geçmişte birçok skandala imza atmış ve bu olaylar, ürünlerinin güvenirliliği konusunda ciddi şüphelerin oluşmasına neden olmuştu.
Süt tozu skandalı
2008 yılında Çin'de melamin içeren süt tozları nedeniyle bebek ölümleri ve hastalıklar yaşandı.
Danone'nin de bu olayda adı geçti, ancak firma doğrudan sorumlu tutulmadı. Skandal, süt ürünleri tedarik zincirindeki kontrollerin yetersizliğini ortaya koydu.
Activia ve Actimel ürünleriyle ilgili yanıltıcı reklam
2010 yılında Danone, Activia ve Actimel ürünlerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sorunlarını çözdüğü yönündeki iddiaları nedeniyle ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından uyarıldı.
Türkiye'de çocuk beslenmesi hedef alındı
Reklamın çocuk beslenmesi üzerine aşırı vurgusu, o dönemde bazı uzmanlar tarafından sıkça eleştirildi. Bu durum, çocukların doğal beslenmelerini engelleyip, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bozabileceği gerekçesiyle tartışma konusu oldu.
Anne sütüne 'alternatif' maskesi
Mayıs 2011'de, Danone'nin sahibi olduğu Bebelac markası, yeni doğum yapmış annelere izinleri olmadan cep telefonlarına mesajlar göndererek bebek maması tanıtımı yaptı.
Bu pazarlama stratejisi, anne sütü yerine bebek maması kullanımını artırmayı hedeflediği için büyük tepki çekti.
Ürünlerde bakteri çıktı
Danone, sekiz pazarda (Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Çin, Hong Kong, Vietnam, Kamboçya ve Tayland) seçili bebek maması ürünlerini tedbiren geri çağırdı.
Yanıltıcı reklamdan yargılama
2015'te Danone, bazı süt ürünlerinin sağlık üzerindeki etkilerini abartarak yanıltıcı reklamlar yaptığı için çeşitli eleştiriler aldı. Bu skandal, özellikle Danone'un probiyotik içerikli süt ürünleri ile ilgili reklamlarıyla gündeme geldi. Şirket, bu ürünlerin sindirim sağlığı üzerinde belirli olumlu etkiler sağladığına dair kanıtları yetersiz olan reklamlar yayınladı. Reklamlarda, bu süt ürünlerinin vücut üzerinde şifa verici etkiler sunduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sorunlarını çözdüğü gibi vaatlerde bulunuldu.
- Danone'un söz konusu reklamları, bazı sağlık ve tüketici savunma grupları tarafından yanlış ve yanıltıcı olarak değerlendirildi. Bu nedenle, Danone'a karşı çeşitli yasal süreçler başlatıldı.
Fransa'da özellikle reklamcılıkta yanıltıcı beyanlarda bulunmakla suçlandı. Fransız rekabet otoriteleri ve tüketici savunma dernekleri, Danone'un reklamlarının, ürünlerin gerçek etkilerine dair şüpheli bilimsel destek sunduğunu belirttiler. Fransız yargısı, Danone'un bu reklamları düzenleyen yasaları ihlal ettiğine karar verdi.
Tazminata mahkum edildi
Benzer şekilde, ABD'de de Danone'un probiyotik süt ürünlerinin sağlığa olan faydalarını yanlış bir şekilde tanıttığına dair davalar açıldı.
Su hakları tartışmaları
Danone'nin su markaları (Evian, Volvic gibi) için doğal kaynak sularını aşırı derecede tükettiği ve bu durumun yerel halkın su kaynaklarına erişimini engellediği iddia edildi. Bu konuda özellikle çevreci gruplar tarafından eleştirildi.
Marka 2008'de Arjantin'de faaliyet gösterirken su kaynaklarını aşırı şekilde kullanarak yerel su kaynaklarının tükenmesine yol açtı. Bu durum, Arjantin hükümeti ve çevre örgütleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
CHP tarihi geçmiş ürünleri dağıtmıştı
Öte yandan CHP, 2024 yerel seçimleri sürecinde İstanbul'da İsrail destekçisi şirketlere yönelik yapılan boykotu destekleyen bir tutum sergilemişti.
Ataşehir'de aday olan Onursal Adıgüzel'in seçim çalışmaları kapsamında ilkokullara Danone'ye ait tarihi geçmiş ürünler dağıtılmıştı. Veliler içerisinde süt barındıran bozuk gıda ürünlerinin çocuklarına yedirilmeye çalışılmasına büyük tepki göstermişti.