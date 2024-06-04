Katma değerli dönüşüm

Akbank, yenileme sürecinde olan Genel Müdürlük binasında işlevini tamamlayan mobilyalarını ileri dönüşüm tekniği ile okul eşyalarına dönüştürüyor. ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesi ile Akbanklıların ofis mobilyaları, İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde yeniden hayat buluyor. Proje kapsamında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir ileri dönüşüm atölyesi kuran Akbank, öğretmenlerinin liderliğinde lise öğrencileri ile sürdürülebilir mobilya üretimi yapıyor. Atölyede sınıf, oyun odası ve kütüphane kullanımı için yenilenen mobilyalar, deprem bölgesinde çeşitli okulların mobilyalarının yenilenmesine ve öğrencilere daha iyi eğitim olanakları sağlanmasına hizmet ediyor.

304 OKULUN İHTİYACI KARŞILANDI

Dönüşümde Gelecek Var projesinin ilk aşamasında ileri dönüştürülen yaklaşık 4 bin 200 okul mobilyası Hatay başta olmak üzere 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgedeki 304 ana okuluna dağıtıldı. Böylece Akbank Genel Müdürlük binasından çıkan ofis mobilyaları, 156 bin öğrencinin kullanımı için ileri dönüştürülmüş oldu.

Hedef; ileri dönüşüm ile toplamda 10 bine yakın mobilya üreterek 650 okulda 290 bin öğrenciye ulaşabilmek. Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, işlevini tamamlayan ofis mobilyaları ile hem Türkiye'nin hem Avrupa’nın alanında en büyük ileri dönüşüm projelerinden birine imza attıklarını söyledi.

DEPREM BÖLGESİNE KAPSAMLI DESTEK

Alakoç, "Üretim sürecinde İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilere ileri dönüşüm tekniği ve becerileri kazandırırken yine deprem bölgesindeki yüz binlerce çocuğumuzun da eğitime başlangıç deneyimlerini kolaylaştırıyor ve zenginleştiriyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana bölge için eğitimden finansal sağlığa pek çok farklı alanda yürüttüğümüz çalışmaları Dönüşümde Gelecek Var ile güçlendirmiş olduk" dedi.

Gençler geleceğe hazırlanıyor

Akbank, uzun yıllardır gençlerin geleceğe hazırlanmasında yanlarında yer alıyor. Gençlerin yeni nesil yetenekler kazanmaları, gönüllülük ile yaşamda aktif rol almaları ve finansal sağlıklarını korumaları için çalışıyor. Akbank’ın ‘geleceğin mimarı’ olarak gördüğü gençler, ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesinde de önemli bir rol oynuyor. İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Akbank’ın kurduğu atölyede hem ileri dönüşüm alanında teknik ve pratik bilgiler öğreniyor hem de ilk iş deneyimlerini kazanıyor. Lise öğretmenlerinin rehberliğinde gençler, Akbank’ın girişimine katkı sağlayarak, kendilerinden sonraki neslin eğitimine, çevreye ve ekonomiye ortak bir değer kazandırıyor.

Topluma ve çevreye katkı

Dönüşümde Gelecek Var projesi, oluşturduğu toplumsal etkinin yanı sıra kaynakların verimli kullanımını da teşvik ediyor. Proje ile şimdiye dek 486 varil petrol kullanımı ve 3,5 milyon litre su tüketimi önlenirken, 209 ton karbondioksit salınımının da önüne geçildi.







