Katma değerli ticaret imzası

İhracatçılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmayı ve sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı iş gücünü yetiştirmeyi hedefleyen İhracat Akademisi, dün Ticaret Bakanlığı'nda yapılan imza töreniyle hayata geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın imzaladığı protokolle İhracat Akademisi; üniversiteler, sektörler ve dış pazarlar arasında köprüler kurarak nitelikli, sektörü tanıyan dinamik gençler yetiştirecek.

YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜNE KATKI

Bakan Bolat, İhracat Akademisi'nin Türkiye'nin dış ticaret hikayesini daha da zenginleştireceğini söyledi. Bolat, "Yetişmiş insan gücüne katkı sağlayacak olan İhracat Akademisi'nde, bakanlığımızın uzmanları, sektörün alanında isim yapmış temsilcileri ve üniversitelerimizin seçkin öğretim üyelerinin oluşturacağı güçlü bir kadroyla ihracatın tüm süreçlerine hâkim, donanımlı ihracatçılar yetiştireceğiz. Bununla birlikte, İhracat Akademisi mezunlarına özel sektörde staj imkanının kolaylaştırılması noktasında çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" dedi.

HEDEFİMİZ FİRMALARA YÖN GÖSTERMEK

YÖK Başkanı Erol Özvar, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ile ihracat alanında ülkeye katma değer sağlamak istediklerini ifade etti. Özvar, "Yetişecek gençlerimiz gerek kendi işlerine gerek sektördeki firmalara ciddi katkı sunacaklar" dedi.







