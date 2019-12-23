Ekonomi Kayseri Şekerden global atak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kayseri Şeker’den global atak

65 yıllık kooperatifçilik geleneğini günümüz şartları ile birleştiren Kayseri Şeker, 80 bin üyesinin desteği ile iletişim atağına geçti. Günlük 35 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip Kayseri Şeker’in Başkanı Hüseyin Akay, tümüyle ithalata bağımlı olduğumuz pancar tohumunda ülke koşullarına uygun yerli tohumu üretmek için de AR-GE faaliyetlerini artırdıklarını söyledi.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yaklaşık 80 bin çiftçinin desteği ile üretimine devam eden Kayseri Şeker, global bir vizyonla yeni dönem iletişim stratejisini tanıttı. 1 milyon 187 bin metrekare üzerinde bir alana kurulu fabrika, çalışanlar ve çiftçiler için tam anlamıyla bir yaşam köyü durumunda. 1955 yılında Başbakan Adnan Menderes tarafından açılan tesis, geçmişten bu yana getirdiği değerlerini çağın koşullarına uygun olarak yeniden harmanlıyor.

GÜNLÜK 35 BİN TON İŞLEME KAPASİTESİ

Hüseyin Akay

Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Tokat ve Nevşehir illerine bağlı 450 köyden gelen pancarları şekere dönüştüren Kayseri Şeker Fabrikası, yeni logo ve vizyonu ile yoluna global ölçekte devam edecek. Kooperatifçilik ruhundan ödün vermeden dünyanın önde gelen gıda şirketlerine hizmet verdiklerini belirten, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri ve Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikası ile üç tesis olarak toplam günlük 35 bin ton pancar işleme kapasitesine sahibiz” ifadesini kullandı.

NEDEN ŞEKER İHRAÇ EDEMİYORUZ?

Ar-Ge’ye önemli yatırım yaptıklarını belirten Akay, pancar üretiminde yerli tohum başta olmak üzere birçok alanda çalıştıklarını söyledi. Ar-Ge çalışmalarına ilişkin bilgi veren Akay, “Sektörde ilk Ar-Ge merkezi kuran kuruluşuz. Pancar tohumunda yurt dışına bağımlılığı azaltmak için kurduk. 90 yıldır pancar üreten bir ülkeyiz ancak tohumların tamamı yurt dışından geliyor. Bu tohum Avrupa’da yağmurla yetişirken bizde sulama gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Sulama da toplam maliyetin yüzde 20’sini oluşturuyor” diyen Akay, şu bilgileri paylaştı: “Son yıllardaki zamla birlikte bu oran yüzde 25’in üzerine çıkacak. Bizim neden şeker ihraç edemiyor olduğumuzun cevabı burada saklı. Biz kendi iklimimize, toprağımıza uygun tohum üretmek zorundayız.” Akay, damlama sulama yöntemi ile de önemli bir tasarruf sağlayacak proje üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

YENİ İLETİŞİM STRATEJİSİ HAZIR

Fabrikanın 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım programında konuşan Akay, “Çiftçilerimizle, üyelerimizle, kurum çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve tüm paydaşlarımızla olan sevgi, saygı ve çalışma bağımızı daha da güçlendirecek yeni iletişim dönemi, Kayseri Şeker’in kurumsal imajını, uluslararası alanda da en üst seviyeye taşıyacak. Kayseri Şeker’i global endüstrinin şampiyonlar liginde yer alan ve dünyanın en büyük markaları ile sürdürülebilir iş birlikleri yapan bir kurum mertebesine yükselttik ve bunu hep birlikte başardık” ifadesini kulllandı.

  • Devlerle yarışıyoruz
  • Fabrikayı 1955 yılında Başbakan Adnan Menderes açmıştı.
  • Akay, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda dünya devleri ile yarışan kapasitelerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Kayseri Şeker, Türkiye üretim kotasının yüzde 16.3’ünü karşılıyor ve sektöründe üçüncü sırada yer alıyor. Son dönemde ise Turhal Fabrikası’nın satın alınması ve ticari alacak düzeyindeki artışların ağırlıklı etkisiyle yüzde 63 büyüyerek konsolide aktif büyüklüğümüzü 3.3 milyar liraya yükselttik.”
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