Kayseri'ye 5 milyarlık jeotermal sera yatırımı

Kayseri'ye 5 milyarlık jeotermal sera yatırımı

Nazife Bardak
04:0018/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Kayseri’de yapımı süren Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi’ndeki çalışmalar kapsamında şu ana kadar 3 adet sondaj kuyusu açıldı. 4'üncü kuyunun sondaj çalışması ise hızla ilerliyor. Platformları hazır 5 ve 6'ncı kuyuların tamamlanmasıyla toplamda 8 sondaj vurulmuş olacak. Kuyularda ortalama 60 derece sıcak su ve 70 litre/saniye debi elde edilecek. Seraların ısıtılmasında jeotermal kaynaklar kullanılacak. Projenin hayata geçirilmesiyle sanayi ve ticarette ön plana çıkan bölge tarım ve hayvancılık yatırımlarında da gelişecek. 5 milyar liraya mal olacak proje Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği birlikteliğinde devreye alınıyor.

35 BİN TON ÜRETİM

Sera projesinin 2026’nın üçüncü çeyreğinde yatırımlara uygun hale gelmesi hedefleniyor. Bin 500 kişiye istihdam sağlayacak jeotermal tarım yatırımı sayesinde yıllık 35 bin ton sebze meyve üretimi planlanıyor.




