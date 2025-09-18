Kayseri'ye 5 milyarlık jeotermal sera yatırımı

Kayseri’de yapımı süren Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi’ndeki çalışmalar kapsamında şu ana kadar 3 adet sondaj kuyusu açıldı. 4'üncü kuyunun sondaj çalışması ise hızla ilerliyor. Platformları hazır 5 ve 6'ncı kuyuların tamamlanmasıyla toplamda 8 sondaj vurulmuş olacak. Kuyularda ortalama 60 derece sıcak su ve 70 litre/saniye debi elde edilecek. Seraların ısıtılmasında jeotermal kaynaklar kullanılacak. Projenin hayata geçirilmesiyle sanayi ve ticarette ön plana çıkan bölge tarım ve hayvancılık yatırımlarında da gelişecek. 5 milyar liraya mal olacak proje Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği birlikteliğinde devreye alınıyor.