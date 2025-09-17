Piyasalar merakla bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (FED), gösterge faiz oranını yüzde 4,25 seviyesine indirdi. Faiz kararı 11'e 1 oyla alındı.
Ayrıntılar geliyor...
#Fed
#Faiz
#Piyasa