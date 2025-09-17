Yeni Şafak
Piyasalar merakla bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı

21:0217/09/2025, Çarşamba
AA
ABD Merkez Bankası (FED), gösterge faiz oranını yüzde 4,25 seviyesine indirdi. Faiz kararı 11'e 1 oyla alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
